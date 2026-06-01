한화투자증권, 디지털 혁신 AI 경진대회 개최…조직 디지털 전환 속도

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대상에 'AI 활용 채권 신용분석 자동화 시스템'

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화투자증권이 실전형 디지털 인재 양성에 나섰다.

1일 한화투자증권은 지난달 26일 시상식을 끝으로 '디지털 혁신 AI 경진대회'를 마무리했다고 밝혔다. 이번 대회는 실제 업무 환경에서 발생하는 난제를 AI 기술로 해결하는 실무 중심 주제로 운영됐다.

[사진=한화투자증권]

대상은 수작업에 의존하던 기업 신용분석 업무를 AI로 자동화해 효율성을 높인 '채권 신용분석 자동화 시스템' 프로젝트에 돌아갔다.

이 외에도 ▲상품 보고서 자동 완성 프로그램 ▲채권마켓 웹 구축 ▲HR 워크플로우 자동화 등의 프로젝트가 입상하며 아이디어 제안 수준을 넘어 실제 적용 가능한 수준의 구조와 기능을 구현했다는 평가를 받았다.

해당 대회는 지난 4월 진행한 자체 디지털 부트캠프와 유기적으로 연계됐다. 참가자들의 기초 역량을 다진 뒤 본선에서 실무 기술을 구현하는 방식으로 결과물의 완성도를 높였다는 설명이다.

또한 한화투자증권은 디지털 전환 확산을 위해 신설한 '디지털 리더(Digital Leader) 인증 제도'와 이번 경진대회를 연계해 우수한 역량을 가진 직원을 선발했다고 전했다.

디지털 리더들은 앞으로 회사의 역량개발 지원을 받아 혁신 과제 발굴, IT 프로젝트 참여 등의 활동을 통해 조직 내 디지털 전환을 가속화하는 역할을 수행할 예정이다.

김도형 한화투자증권 혁신지원실 실장은 "디지털 리터러시(Digital Literacy) 향상은 디지털 환경 속에서 필요한 정보를 찾고 평가하며 조합해 새로운 가치를 창출하는 종합적인 역량을 키우는 것이 핵심"이라며 "이번 경진대회와 같이 직원들의 성장을 지원하는 방식과 체계를 끊임없이 개발하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com