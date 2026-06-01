재해복구사업 완료율 85% 돌파…행안부, 여름철 집중호우 대비 현장 점검 강화

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재해복구사업장 1500여곳 점검

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 여름철 집중호우에 대비해 전국 재해복구사업장에 대한 추진 현황과 안전관리 실태를 점검하고 우기 전 주요 공정 완료에 총력을 기울이기로 했다.

행정안전부는 지난 4월 27일부터 5월 22일까지 약 한 달간 재해복구사업 추진 현황과 사업장 안전관리 실태를 집중 점검했다고 1일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

행안부에 따르면 5월 말 기준 2025년 재해복구사업 완료율은 85.1%로 집계됐다. 전체 9104건 가운데 7747건이 완료됐으며, 이는 2023년보다 25.0%포인트, 지난해보다 21.1%포인트 높은 수준이다.

이번 점검은 전국 관리청이 2022년부터 추진 중인 재해복구사업장 1500여 곳을 대상으로 자체 전수점검을 실시한 데 이어, 행안부가 지난해 대규모 피해가 발생한 지역을 중심으로 30개 사업장을 선정해 표본점검하는 방식으로 진행됐다.

점검 결과 행안부는 우기 전 사업 마무리를 위한 공정관리 강화, 토지수용 등 행정절차 신속 이행, 사업장 안전시설 보강 등의 필요사항을 관리청에 통보했다.

행안부는 지적 사항이 모두 보완될 때까지 지속적으로 관리하는 한편, 우기 전 준공이 어려운 대규모 사업장은 주요 공정을 우선 완료하도록 독려할 계획이다.

특히 사업장 인근 주민 안전 확보를 위해 위험기상 발생 시 주민대피 계획을 수립하도록 하고, 하천 흐름을 방해할 수 있는 가설 시설물은 장마철 이전까지 철거하도록 조치할 방침이다.

김광용 행정안전부 재난안전관리본부장은 "과거 피해가 발생했던 지역에 또다시 집중호우로 인한 피해가 반복되지 않도록, 우기 전까지 재해복구사업을 최대한 마무리하도록 관리하겠다"며 "아울러, 복구사업이 진행 중인 곳은 주변 인명피해가 발생하지 않도록 사업장 안전관리에도 철저를 기하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com