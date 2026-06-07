정부, 환율 1560원 돌파에 긴급회의…구윤철 "투기적 움직임 엄정 대응" 경고

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환율 급등 편승 불법거래 조사

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 달러/원 환율이 1560원 선을 돌파하자 정부가 긴급 시장점검회의를 열고 투기적 거래와 과도한 쏠림 현상에 대한 강력 대응에 나섰다.

역외 차액결제선물환(NDF) 거래의 투명성을 높이고 시장 교란 행위와 불법 외환거래에 대한 점검도 강화하기로 했다.

재정경제부는 7일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 전국은행연합회관에서 한국은행, 금융위원회, 금융감독원과 함께 긴급 시장상황점검회의를 개최하고 최근 외환시장 변동성 확대에 대한 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.

회의에는 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장이 참석했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 7일 서울 중구 은행연합회에서 열린 시장상황점검회의를 주재하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.06.07 plum@newspim.com

참석자들은 최근 반도체와 연관 산업의 이익 전망이 지속적으로 개선되고 경상수지 흑자도 확대되는 등 우리 경제의 기초체력은 견조하다고 평가했다.

다만 최근 달러/원 환율은 중동 정세 불안과 미국 금리 인상 전망 등의 영향을 반영하며 빠르게 상승했다. 지난 5일 서울외환시장 마감 기준 1539.1원이던 환율은 6일 뉴욕시장 기준 1560.2원까지 올랐다.

정부는 최근 환율 상승 과정에서 국내 증시 호조에 따른 외국인 투자자의 비중 조정과 차익실현 수요가 일부 영향을 미쳤지만, 투기적 거래가 쏠림 현상을 확대시켰을 가능성도 있다고 판단했다.

이에 따라 정부는 과도한 환율 변동성과 일방향 쏠림 현상을 용인하지 않겠다는 입장을 재확인했다.

우선 역외 NDF 파생상품 거래가 국내 외환시장에 미치는 영향을 면밀히 분석하고 거래 투명성을 높이기로 했다. 특히 역외 NDF 거래를 국내 외환시장으로 흡수하는 방안도 검토한다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 7일 서울 중구 은행연합회에서 열린 시장상황점검회의를 주재하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.06.07 plum@newspim.com

또 한국은행과 금융감독원 검사를 통해 원화 약세 흐름에 편승한 투기적 거래나 시장 교란 행위가 있었는지 점검하고, 위법 사항이 확인될 경우 엄정 조치하기로 했다.

환율 상승에 편승해 수출입 기업이 수입대금 지급을 앞당기거나 수출대금 수령을 과도하게 늦추는 이른바 '리드 앤드 래그(Lead & Lag)' 방식의 불법 외환거래 여부도 조사할 계획이다.

구 부총리는 "중동전쟁 전개와 미국 물가 동향 등에 따라 시장 변동성이 다시 확대될 수 있다"며 "24시간 높은 경계감을 갖고 시장 상황을 모니터링하면서 관계기관과 협력해 필요한 대책을 신속히 추진하겠다"고 말했다.

아울러 참석자들은 반도체 등 주력산업 경쟁력을 기반으로 국내 증시 규모가 크게 확대되면서 금융시장 충격이 재정·실물경제 전반으로 확산될 수 있다고 진단했다. 이에 거시건전성을 높이기 위한 종합 리스크 관리 체계를 강화하고 초혁신경제 추진과 구조혁신도 지속해 나가기로 했다.

plum@newspim.com