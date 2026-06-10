물관리·교통관제도 AI로 혁신…재경부, 공공기관 AI 우수과제 선정

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수자원공사 물관리 플랫폼 등 선정

2025년 경영평가 AI 혁신가점 반영

342개 공공기관 AI 혁신챌린지도 추진

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 홍수 예방을 위한 디지털 물관리와 고속도로 돌발상황 감지, 해양쓰레기 수거, 부동산 이상거래 적발 등 공공서비스 전반에 인공지능(AI)을 접목한 혁신 과제가 추진된다.

재정경제부는 10일 이같은 내용의 '공공기관 혁신프로젝트 Top10' 선정 결과를 발표하고, 2025년도 공공기관 경영평가 AI 혁신가점에 반영한다고 밝혔다.

혁신프로젝트는 지난해 8월 구윤철 부총리 주재로 열린 공기업 기관장 워크숍을 통해 도입된 기관별 핵심과제다. 재경부는 31개 공기업을 대상으로 총 62개 혁신프로젝트를 발굴해 추진해왔다.

26일 서울 서초구 aT센터에서 열린 코리아 핀테크 위크 2025에 마련된 토스 부스에서 참가자들이 얼굴 인식 기반 결제 서비스 '페이스페이' 등 다양한 결제 시스템을 체험하고 있다. 역대 최대 규모인 128개 기업·기관이 참여하는 이번 박람회는 '핀테크×AI, 금융에 취향을 더하다'를 주제로 3일간 진행된다. [사진 = 뉴스핌DB]

이번 평가는 목표부합성, 기술성, 공공가치 기여도 등 5개 항목에 대한 전문가 서면평가와 발표평가를 거쳐 진행됐다.

주요 선정 과제에는 한국수자원공사의 디지털 트윈 물관리 플랫폼 구축·운영, 한국도로공사의 AI+CCTV 융합 교통관제, 해양환경공단의 AI 활용 해양쓰레기 분포조사·수거, 한국부동산원의 AI 기반 부동산 이상거래 모니터링 강화 등이 포함됐다.

한국수자원공사의 디지털 트윈 물관리 플랫폼은 홍수 예방 등 안전한 하천 관리를 위해 AI와 디지털 트윈 기술을 활용하는 과제다. 디지털 트윈은 현실 세계 상황을 가상공간에 복제해 모의실험하고 미래 문제나 결과를 예측해 의사결정을 돕는 기술이다.

한국도로공사는 전국 고속도로 CCTV 8828대를 실시간으로 모니터링해 돌발상황을 감지하고 교통상황실에 전송하는 AI 교통관제 체계를 구축한다. 이를 통해 교통사고 예방과 위험상황 대응을 강화한다는 계획이다.

해양환경공단은 AI와 드론, 위성 등을 활용해 해양쓰레기 밀집구역을 조사하고 수상 로봇을 연계해 수거하는 과제를 추진한다. 한국부동산원은 전세사기와 외국인 투기 등 부동산시장 불법행위에 대응하기 위해 AI 기반 이상거래 상시 감시체계를 마련한다.

이 밖에도 한국수자원공사의 AI 기반 정수장 자율운영 체계, 한국공항공사의 재난대응·안전 관리체계, 한국수력원자력의 AI 기반 원전 운영 혁신, 한국가스공사의 도시가스 요금경감 신청업무 자동화, 한국남동발전의 피지컬 AI 활용 발전소 안전 사각지대 해소, 한국조폐공사의 모바일신분증 안면인식 품질개선 과제도 Top10에 포함됐다.

재경부는 이번에 선정된 우수사례 확산을 위해 2025년도 경영평가 중 AI 혁신가점 1.5점 평가에 선정 결과가 반영될 수 있도록 할 계획이다. 또 에너지·사회간접자본(SOC) 등 분야별 공공기관 AI 활용 협의체를 통해 사례를 공유하고 우수과제 현장 방문도 추진한다.

아울러 재경부는 342개 전체 공공기관을 대상으로 진행 중인 2026 공공기관 AI 혁신챌린지를 통해 현장 중심의 혁신 사례를 추가 발굴할 방침이다. 공모 기간은 오는 8월28일까지다.

재경부 관계자는 "보다 많은 현장 중심의 혁신 모범사례를 발굴하고 국민이 체감할 수 있는 혁신적인 AI 서비스를 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

jongwon3454@newspim.com