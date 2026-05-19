재경부-EBRD, '인공지능 K-허브' 설립 협력…韓 글로벌 AI 거점 육성

AI 핵심 요약beta
- 구윤철 부총리가 18일 런던에서 EBRD와 AI K-허브 설립 협력의향서를 체결했다
- AI K-허브는 개도국 개발협력에 AI를 접목하고 개도국 AI 역량 강화를 지원하기 위해 한국에 설치될 예정이다
- 구 부총리는 한국을 AI 국제협력의 중심지로 육성하겠다고 밝히고 WB·IDB·ADB 등과의 AI 협력 추진도 언급했다
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'WB·ADB' 이어 국제기구 협력 확대
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 유럽부흥개발은행(EBRD)과 인공지능(AI) 협력 거점 설립을 위한 협력의향서(LOI)를 체결했다.
재정경제부에 따르면 구 부총리는 18일(현지시간) 영국 런던에서 오딜 르노-바소 EBRD 총재와 면담하고 'AI K-허브' 설립 협력 의향서를 체결했다.
AI K-허브는 EBRD의 개발도상국 개발협력 사업에 AI를 접목하고 개도국의 AI 역량 강화를 지원하기 위한 협력 사무소다. 한국에 설치될 예정이다.
구 부총리는 "AI는 개발도상국에 있어 경제 도약의 기회를 제공할 수 있는 중요한 수단"이라며 "글로벌 AI 기본사회 조성을 위해 한국을 AI 국제협력의 중심지로 육성하겠다"고 밝혔다.
이어 세계은행(WB), 미주개발은행(IDB), 아시아개발은행(ADB), 중미경제통합은행(CABEI) 등과 AI 협력을 추진 중이라며 이번 EBRD 협력도 환영한다고 밝혔다.
양측은 EBRD의 에너지 정책과 한국 인력 진출 확대 방안도 논의했다. 구 부총리는 AI 전환(AX)과 녹색전환(GX)을 중심으로 한국 경제의 회복력을 강화하겠다고 강조했다.
plum@newspim.com