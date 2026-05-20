"응급실 뺑뺑이, AI로 막는다"…충남 혁신 아이디어 최우수

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부여소방서 제안 'AI 동시 발신 스마트 시스템' 충남 혁신 아이디어 경진대회 최우수

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 응급환자를 태운 구급차가 병원을 찾아 수십 통씩 전화를 돌리는 이른바 '응급실 뺑뺑이' 문제에 대해 충남 소방공무원들이 인공지능(AI)을 활용한 해법을 제시했다.

충남도가 개최한 '2026년 충남 혁신 아이디어 경진대회'에서 부여소방서가 제안한 '응급실 뺑뺑이 원천 차단! 소방-병원 간 인공지능(AI) 동시 발신 스마트 시스템 구축'이 최우수상을 수상했다.

119 응급차. [서울=뉴스핌 DB]

20일 충남도에 따르면 이번 경진대회에는 도와 시군 공무원들이 총 182건의 혁신 아이디어를 제출했으며 1·2차 심사를 거쳐 최우수 1건, 우수 2건, 장려 5건 등 최종 8건의 우수 혁신 과제를 선정했다.

최우수상을 받은 아이디어는 부여소방서 황명·신혜인 소방장과 오정진 소방교가 공동 제안했다.

해당 시스템은 구급대원이 병원마다 순차적으로 전화를 걸어 응급환자 수용 가능 여부를 확인하던 기존 방식에서 벗어나 인공지능(AI)을 활용해 다수 병원에 동시에 연락하는 체계를 구축하는 것이 핵심이다.

이를 통해 병원 섭외 시간을 기존 최대 90분에서 1분 수준까지 단축해 응급환자의 이송 지연 문제를 획기적으로 줄일 수 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.

우수상에는 김광진 충남소방본부 소방행정과 팀장의 '스마트 긴급 출동로 확보! 인공지능(AI) 골든타임 프리패스 구축'과 홍진아 당진시 자치행정과 팀장의 '지자체 각종 위원회 운영 혁신을 위한 충남형 스마트 전자심의 플랫폼 구축'이 선정됐다.

'AI 골든타임 프리패스 구축'은 불법 주정차 단속 시스템과 연계해 긴급 출동 시 차량 이동을 신속히 유도하는 방식으로 소방 출동로를 확보하는 아이디어다.

또 '충남형 스마트 전자심의 플랫폼'은 모바일 기반 원스톱 전자심의 체계를 통해 안건 열람부터 서명까지 비대면으로 처리할 수 있도록 한 디지털 행정 혁신 방안이다.

충남도는 이번 경진대회에서 발굴된 우수 아이디어를 관련 부서와 공유해 정책 반영 가능성을 검토하고, 중앙 제안 제도를 통해 전국 확산도 추진할 계획이다.

수상자들에게는 도지사 표창과 포상금이 지급되며, 중앙 제안대회 추천 기회도 제공된다.

이승열 충남도 정책기획관은 "올해 대회에서는 인공지능(AI)과 스마트 시스템을 행정에 접목해 도민 안전과 편의를 높이려는 혁신 아이디어들이 돋보였다"며 "앞으로도 도민이 일상에서 체감할 수 있는 적극 행정을 지속 추진하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com