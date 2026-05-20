충북지사 선거 초반부터 과열...'고발전' 격화

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김영환 "신용한, 의혹 전면 수사" vs 민주 "전형적 네거티브"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북지사 선거를 앞두고 여야가 고발과 맞비난을 주고받으며 선거전이 초반부터 과열 양상을 보이고 있다.

국민의힘은 더불어민주당 측 인사들을 경찰에 고발하며 공세를 강화했고 민주당은 "정치적 낙인찍기"라며 강하게 반발했다.

20일 김영환 국힘의힘 충북지사 후보가 충북도청 브리핑룸에서 민주당 신용한 후보 선거캠프의 선거법 위반 혐의에 대한 철저한 수사를 촉구하고 있다. .[사진=김영환 캠프] 2026.05.20 baek3413@newspim.com

김영환 국민의힘 충북지사 후보는 20일 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 최근 제기된 신용한 캠프와 이강일 국회의원 관련 의혹에 대해 "철저한 수사가 필요하다"고 촉구했다.

김 후보는 "최근 불거진 의혹은 단순한 선거 전략 논란을 넘어 공정한 선거 질서를 훼손할 수 있는 중대한 사안"이라며 "공정 경쟁과 투명한 선거라는 민주주의의 핵심 가치가 흔들리고 있다"고 주장했다.

이어 "당원 명부 유출 의혹, 차명폰 운영 의혹, 정치자금 흐름, 불법 선거 조직 운영 여부 등과 관련해 이미 선관위와 경찰에 고소·고발이 접수된 상태"라며 "신속하고 엄정한 수사가 이루어져야 한다"고 말했다.

김 후보는 특히 "통신 서비스 이용 증명원과 문자 발송 내역, 내부 제보 자료 등에 대한 압수 수색과 디지털 포렌식 등 강제 수사가 조속히 진행되어야 한다"고 강조했다.

또 "민심은 조작이나 왜곡의 대상이 되어서는 안 된다"며 "수사 기관은 정치적 고려 없이 전반적 의혹을 규명해야 한다"고 했다.

그는 "이번 사안을 제대로 밝히지 못하면 도민의 정치 불신이 커질 수 있다"며 "관련 당사자들은 도민 앞에 명확한 입장을 밝히고 책임 있게 소명해야 한다"고 덧붙였다.

민주당 충북도당. [사진=뉴스핌DB]

반면 더불어민주당은 즉각 반발했다.

민주당 충북도당은 이날 입장문을 통해 "국민의힘 충북도당과 김 후보의 무분별한 고발 정치와 네거티브 공세를 강력히 규탄한다"며 "객관적 사실과 법적 판단 이전에 정치적 낙인을 찍기 위한 전형적 네거티브 정치"라고 비판했다.

이어 "선거는 정책과 비전을 경쟁하는 자리이지 의혹을 부풀리는 공세의 장이 아니다"라며 "민생은 뒷전으로 한 채 상대 흠집 내기에만 몰두하고 있다"고 주장했다.

또 "최근 논란에 대한 반성과 사과 없이 또다시 정쟁에 나서고 있다"며 "도민이 원하는 것은 정쟁이 아니라 민생 해법"이라고 강조했다.

충북지사 선거가 본격화되기도 전에 여야 간 고발전과 공방이 격화되면서 향후 선거전이 정책 경쟁보다 네거티브 공세 중심으로 흐를 수 있다는 우려도 나온다.

한편 이날 국민의힘 선거대책위원회 클린선거본부는 신용한 후보와 이강일 국회의원을 공직선거법 및 정치자금법 등 위반 혐의로 충북지방경찰청에 고발했다.

baek3413@newspim.com