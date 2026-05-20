고령운전자 '급가속 사고' 막는다…페달 오조작 방지장치 759대 보급

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 경찰청과 손해보험협회, 한국교통안전공단이 고령운전자 교통사고 예방을 위한 페달 오조작 방지장치 2차 보급 사업에 나선다.

손해보험협회는 경찰청, 한국교통안전공단과 공동으로 페달 오조작 방지장치 보급 2차 사업의 장치 설치를 완료하고 사업을 본격 시행한다고 20일 밝혔다.

페달 오조작 방지장치는 정차 또는 저속 주행 중 급가속 조작이 발생했을 때 차량을 제어해주는 첨단안전장치다.

[사진=손해보험협회]

이번 2차 사업은 세 기관이 고령운전자 교통안전 강화를 위해 2024년 11월 체결한 업무협약에 따라 추진됐다. 지난해 4월 충북 영동, 충남 서천, 전북 진안, 전남 영암, 경북 성주 등 5개 지역에서 진행한 1차 보급 사업의 후속 사업이다.

2차 사업은 지난해 12월부터 세종을 제외한 전국 특별·광역시를 대상으로 지원자를 모집했다. 페달 오조작 사고 예방에 대한 사회적 관심이 높아지면서 총 3192명이 신청했다.

이 가운데 서울 123명, 부산 108명, 대구 125명, 인천 105명, 대전 113명, 광주 112명, 울산 73명 등 총 759명이 최종 선정됐다. 장치 설치는 지난 4월 모두 완료됐다.

앞서 시행된 1차 사업에서는 3개월간 비정상적 가속으로 인한 페달 오조작 의심 건수 71회를 차단한 것으로 나타났다. 비정상적 가속은 전·후진 15km/h 이하 주행 중 가속 페달을 80% 이상 밟거나, 주행 중 급가속으로 RPM이 4500에 도달한 경우 등을 말한다.

경찰청과 손해보험협회, 한국교통안전공단은 이번 2차 사업에서도 오는 6월부터 주행 데이터를 분석해 장치의 효과를 검증할 예정이다. 이를 통해 급가속 교통사고 예방에 대한 사회적 관심을 높이고, 고령 운전자의 안전한 이동권 확보에도 기여한다는 계획이다.

이서영 경찰청 생활안전교통국장 직무대행은 "고령운전자 교통사고 예방을 위해서는 이동권과 조화된 정책이 필수적"이라며 "이번 사업을 통해 고령운전자 교통안전 확보를 위한 사회적 관심이 높아질 것으로 기대한다"고 말했다.

이병래 손해보험협회장은 "페달 오조작 방지장치는 고령 운전자의 안전운전을 지원하고 예기치 못한 급가속 사고를 예방하는 데 도움이 될 수 있는 실효성 있는 안전장치"라며 "손해보험업계는 앞으로도 관계기관과 협력해 교통안전 확보를 위한 다양한 지원사업을 추진해 나가겠다"고 말했다.

정용식 한국교통안전공단 이사장은 "인적 오류로 인한 사고 위험을 예방할 수 있도록 페달 오조작 방지장치 보급을 확대하겠다"며 "기술 안전을 확보해 국민의 소중한 생명을 보호하는 공공기관의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com