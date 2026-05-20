한화오션, AI 함정 기술 연구회 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

MS·구글 등 글로벌 기업과 국내 전문가 120여명 참석

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한화오션이 지난 19일 서울 중구 한화빌딩에서 '제4회 차세대 스마트 함정 기술 연구회'를 열었다고 20일 밝혔다. 마이크로소프트(MS)와 구글 등 글로벌 기업 전문가들과 국내 대학, 방산업체 관계자 120여 명이 참석했다.

이번 행사는 3개 세션으로 구성돼 스마트 함정 기술과 미래 해양방산 연구개발 방향을 공유했다. 대통령직속 국가인공지능전략위원회 국방·안보분과 심승배 위원장을 비롯해 군과 학계, 방산업체 전문가들이 참여했다.

MS 김한결 팀장은 스마트 함정 및 정비(MRO) 혁신을 위해 AI를 신뢰하고 통제하며 수익화하는 방안을 제시했다. 구글 클라우드 코리아 박남옥 대표는 데이터 주권을 보장하는 '소버린 AI'와 함정 체계와 직접 상호작용하는 '물리적 AI'가 차세대 스마트 함정의 핵심이 될 것이라고 설명했다.

19일 서울 중구 한화빌딩에서 열린 '제4회 차세대 스마트 함정 기술 연구회'에서 한화오션 특수선사업부장 어성철 사장(사진 가운데)이 행사 발표자들과 기념촬영을 하고 있다 [사진=한화오션]

서울대 조선해양공학과 노명일 교수는 AI가 선박 설계의 각 단계를 혁신하고 있다며 산·학·연 협력을 강조했다. 한화시스템 정지훈 팀장은 'AI 기반 병력 절감형 스마트 배틀십'을 주제로 첨단 AI와 무인 자동화 기술이 가져올 함정의 변화를 제시했다.

충남대 자율운항시스템공학과 정현 교수, 다쏘시스템의 신정일·프랑수아 마티외 파트너, 인피닉 송기섭 상무 등도 함정 AI 분야 관련 발표를 진행했다.

한화오션은 지난해 10월 3회차 연구회에서 '차세대 전략 수상함' 개념을 소개했으며, 앞으로도 미래 해양방산 솔루션을 논의하는 이 행사를 지속적으로 개최할 계획이다.

y2kid@newspim.com