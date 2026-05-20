최태원 대한상의 회장 "AI가 사회문제 해결 도구될 것"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대한상의 ERT, 2026 ERT Member's Day' 개최

최태원 회장 "AI가 능력 차이 실질적으로 없애줄 것"

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = "인공지능(AI)을 활용하면 연결과 협력을 더 쉽고 빠르게 만들고, 사회문제 해결에도 도움이 될 수 있습니다."

최태원 대한상공회의소 회장은 20일 서울 중구 상의회관에서 열린 '2026 ERT 멤버스데이'에서 이같이 밝혔다.

최 회장은 이날 기조연설에서 "복잡해진 사회문제 해결을 위해 기업과 정부, 지자체, 비영리 재단, 사회적 기업, 소비자 등 다양한 주체가 역량과 자원을 결합해야 한다"고 강조했다.

이어 "한 기업이나 정부의 노력만으로는 사회문제를 해결하기 어렵다"며 "연결과 협력이 중요해졌다"고 말했다.

최 회장은 AI 기술이 이러한 연결과 협력을 더욱 효과적으로 만들 수 있다고 설명했다. 그는 "AI는 능력 차이를 실질적으로 없애준다"며 "더 많은 사람들이 적은 노력으로도 사회문제를 풀 수 있는 시대가 왔다"고 지적했다.

최태원 대한상의 회장이 키노트 스피치를 하고 있다 [사진=대한상공회의소]

최 회장은 AI 도입 초기 양극화 심화 가능성을 인정하면서도 "시간이 지나면 스마트폰처럼 사회 전체가 적응하게 될 것"이라고 했다. 또 "AI가 경제적 가치 측정을 용이하게 하면서 사회적 가치 창출의 효율성을 평가할 수 있게 된다"며 "자원 배분을 더 효과적으로 할 수 있다"고 덧붙였다.

그는 AI가 대체하기 어려운 영역으로 인간의 감정과 공감 능력을 꼽았다. "돈으로 슬픔이나 외로움을 해결할 수 없지만, 타인의 위로와 따뜻한 관계는 행복감을 높인다"며 "미래의 성공은 사회문제 해결과 감정적 공감을 통한 인간관계 형성에 있다"고 강조했다.

최 회장은 "지금 사회 공헌을 하는 분들은 이미 성공에 한 발 다가선 것"이라며 "대한상의는 기업과 이해관계자를 연결하는 플랫폼으로서의 역할을 충실히 하겠다"고 밝혔다.

이번 행사에는 김민재 행정안전부 차관을 비롯한 회원기업, 비영리 재단, 사회적 기업, 학계 관계자들이 참석했다. 워케이션 전시관과 'AI 돕는 체험존' 등이 운영됐다.

y2kid@newspim.com