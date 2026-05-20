벤틀리, 럭셔리 인플루언서와 협업 특별판 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

벤테이가 EWB 샬레 에디션…알프스 숙소 영감 받아 제작

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 벤틀리모터스가 20일 럭셔리 라이프스타일 인플루언서 크슈타트 가이와 협업해 뮬리너 스페셜 모델 '벤테이가 EWB 샬레 에디션'을 공개했다.

스위스 알프스의 고급 숙소 샬레에서 영감을 받아 제작된 한정판 모델이다. 벤틀리의 비스포크 전담 부서 뮬리너가 크슈타트 가이의 미적 감각과 장인정신을 결합했다.

실내는 전통 목조 구조의 샬레 분위기를 재현했다. 네 개의 컴포트 시트와 리어 센터 콘솔이 탑승객의 편안함을 제공하며, 따뜻한 톤의 새들 컬러 가죽과 다이아몬드 퀼팅, 리퀴드 앰버 오픈 포어 우드 베니어가 조화를 이룬다. 파이어글로우 컬러 포인트와 가죽 스피커 그릴이 깊이감을 더한다.

개인화 디테일도 곳곳에 적용됐다. 전면부 베니어에는 크슈타트 가이의 엠블럼과 샬레 그래픽이 레이저 에칭으로 각인되고, 시트에 스페셜 에디션 레터링이 새겨진다. 헤드레스트와 쿠션에는 알파인 플라워 디자인 자수가 적용되며, 특별한 애니메이션 웰컴 램프도 포함된다.

벤틀리 벤테이가 EWB 샬레 에디션 [사진=벤틀리모터스]

외관은 주문제작 비스포크 페인트인 라이트 튜더 그레이로 마감된다. 약 60시간에 걸쳐 수작업으로 칠해지는 이 컬러는 럭셔리 라이프스타일을 상징한다. 브론즈 컬러 보디킷에는 파이어글로우 핀스트라이프 포인트가 적용되며, 스페셜 배지와 비스포크 트레드플레이트가 외관을 완성한다.

크슈타트 가이는 인스타그램에서 170만 명 이상의 팔로워를 보유한 인플루언서다. 그는 협업에 대해 "벤테이가 EWB는 현실의 럭셔리 라이프스타일을 추구하는 사람들에게 최고의 선택"이라고 말했다.

휴고 R. 치즐렛 벤틀리 뮬리너 리드 디자이너는 "샬레 에디션은 노골적인 표현보다 조용한 자신감을 드러내는 장인정신과 소재, 분위기를 중시한다"며 "진정한 럭셔리는 굳이 드러내지 않는다는 라이프스타일 철학을 표현했다"고 설명했다.

벤테이가 EWB 샬레 에디션은 벤틀리 뮬리너를 통해 주문할 수 있다.

y2kid@newspim.com