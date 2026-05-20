한국타이어, 아우디 Q7·Q9에 신차용 타이어 공급

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어앤테크놀로지가 20일 아우디 Q7·Q9에 신차용 타이어 공급을 시작했다고 밝혔다
- 벤투스 S1 에보 Z AS X·벤투스 에보 SUV를 아우디와 공동 개발해 다양한 노면 성능과 내구성을 강화했다
- 벤투스 에보는 독일 전문 매체 타이어 테스트에서 1위를 차지하는 등 성능을 인정받았다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 독일 프리미엄 완성차 브랜드 아우디의 플래그십 SUV 'Q7'과 'Q9'에 신차용 타이어를 공급한다고 20일 밝혔다.
공급되는 타이어는 '벤투스 S1 에보 Z AS X'와 '벤투스 에보 SUV' 2종이다. 두 제품 모두 아우디와의 기술 협력을 통해 국내 및 유럽 판매 모델에 맞춰 개발됐다.
'벤투스 S1 에보 Z AS X'는 20~23인치 규격의 슈퍼 스포츠 올시즌 타이어다. 고순도 합성실리카 컴파운드를 적용해 마른 노면, 젖은 노면, 눈길 등 다양한 노면에서의 접지력을 강화했다. 아라미드 하이브리드 섬유 기반 이중 카카스 구조와 고강도 비드 설계로 내구성을 높였다.
'벤투스 에보 SUV'는 최신 트레드 설계와 인공지능(AI) 기술을 활용한 컴파운드를 채택했다. 빗길 주행 안정성, 마른 노면 제동력, 고속 주행 성능, 마일리지 등을 고려해 설계됐다.
한국타이어는 이전 'A3', 'A4' 등 프리미엄 세단부터 'Q3', 'Q7', 'Q8' 등 프리미엄 SUV, 초고성능 'RS' 시리즈에 이르기까지 아우디 주요 차종에 신차용 타이어를 공급해왔다.
한국타이어의 '벤투스 에보'는 올해 3월 독일 자동차 매체 '아우토 빌트'와 SUV 전문 매체 '아우토 빌트 알라드'가 실시한 여름용 타이어 비교 테스트에서 각각 1위를 차지했다.
y2kid@newspim.com