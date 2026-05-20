스마일게이트 희망스튜디오, 플레이엑스포서 기부 부스 운영

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경기도 사각지대 아동·청소년 진로 지원 캠페인

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트 희망스튜디오가 21일부터 24일까지 경기도 고양시 킨텍스 제1 전시장 5A홀에서 열리는 플레이엑스포에서 기부 참여형 부스를 운영한다.

부스는 경기도 사각지대 아동·청소년의 진로 탐색을 지원하는 'PLAY for DREAM' 캠페인과 연계된다.

방문객은 부스의 QR 코드를 통해 희망스튜디오 플랫폼에 접속해 참여할 수 있으며 현장에서 룰렛 이벤트도 진행된다. 캠페인은 20일부터 6월 21일까지 진행된다.

기부금은 국제구호개발 NGO 월드비전의 '꿈디자이너' 사업에 전액 사용된다. 이 사업은 경기도 사각지대 아동·청소년들에게 기업 탐방 등 진로 탐색 기회를 제공하고 맞춤형 진로 교구 및 전문가 멘토링을 지원한다.

희망스튜디오는 2022년 5월 진행한 기부 캠페인에 이어 두 번째로 해당 사업을 후원한다.

권연주 희망스튜디오 이사는 "플레이엑스포 방문객들이 희망스튜디오 플랫폼을 직접 체험하고 온라인에서 게임을 플레이하듯 오프라인에서도 즐겁게 기부에 참여할 수 있기를 기대한다"라며 "앞으로도 희망스튜디오는 더 많은 분들이 쉽고 자연스러운 기부 참여를 통해 희망을 나누는 경험을 할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

origin@newspim.com