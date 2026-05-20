CJ그룹, 여직원 330명 개인정보 텔레그램 유출…경찰 수사 의뢰

AI 핵심 요약beta
- CJ그룹이 여성 임직원 개인정보 유출 사건과 관련해 19일 서울경찰청에 고발장을 제출했다.
- 텔레그램 채널에 여성 직원 330여명 이름·연락처·사진 등 정보가 유포됐다고 밝혔다.
- 사내 인트라넷에서만 조회 가능한 정보 포함으로 내부자 범행 가능성에 무게를 두고 있다.
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내부 직원 소행 추정…개인정보보호위원회 신고 대상은 아냐
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = CJ그룹 소속 여성 임직원 수백 명의 개인정보가 텔레그램을 통해 유출돼 사측이 경찰 수사를 의뢰했다. 외부 해킹보다는 사내 인트라넷을 이용한 내부자의 범행일 가능성에 무게가 실리고 있다.
20일 업계 등에 따르면 CJ그룹은 임직원 개인정보 유출 사건과 관련해 전날 서울경찰청에 개인정보보호법 위반 혐의로 고발장을 제출했다.
앞서 지난 18일 한 텔레그램 채널에 CJ그룹 여성 직원 330여 명의 개인정보가 무더기로 게시된 사실이 확인됐다. 2023년 개설돼 약 2800명이 참여 중인 해당 채널에는 직원들의 이름과 소속, 직급, 사내 전화번호를 비롯해 휴대전화 번호와 얼굴 사진 등이 올라왔다. 특히 연락처를 저장하면 메신저 앱 등에서 프로필 사진을 볼 수 있다는 점을 악용해 개인 소셜미디어(SNS) 사진까지 유포된 것으로 파악됐다.
회사 측은 유출된 정보 중 사내 인트라넷을 통해서만 조회 가능한 주소 등이 포함된 점을 토대로 내부 직원의 소행일 가능성이 높다고 보고 있다. 다만 전 계열사 직원이 해당 인트라넷을 함께 이용하고 있어 유출자를 특정하는 데는 다소 시일이 걸릴 전망이다. 이번 사건은 정보 유출 규모가 1000명 미만이고 고유식별정보나 민감정보 유출은 확인되지 않아 개인정보보호위원회 의무 신고 대상에는 포함되지 않는 것으로 파악됐다.
dosong@newspim.com