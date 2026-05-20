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2026.05.20 (수)
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[코인 시황] 비트코인 7만7000달러 반등 시도…"옵션시장은 더 큰 변동성 경고"

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AI 핵심 요약

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  • 미 상원이 20일 트럼프의 이란 전쟁 권한 제한 법안을 통과시키자 비트코인이 반등을 시도했다.
  • 트럼프가 결제 서비스 접근 재검토를 지시하며 암호화폐 업계 제도권 편입과 투자심리 개선 기대가 커졌다.
  • 반면 옵션시장 내재 변동성은 이례적으로 낮아 전문가들은 시장이 향후 변동성·위험을 과소평가하고 있다고 경고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 상원, 트럼프 이란 전쟁 권한 제한…비트코인 반등 시도
트럼프 "결제 서비스 접근 재검토"…암호화폐 시장 투자심리 개선
"시장은 위험 과소평가"…옵션시장선 '폭풍 전 고요'

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 미국 상원의 대(對)이란 전쟁 권한 제한 법안 통과와 국채 수익률 하락에 힘입어 반등을 시도하고 있다. 다만 옵션 시장에서는 내재 변동성이 이례적으로 낮은 수준을 유지하고 있어 시장이 실제 위험을 과소평가하고 있다는 분석도 나온다. 투자자들은 이날 공개될 미 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록과 향후 물가 지표를 주시하며 다음 변동성 확대 구간에 대비하는 모습이다.

美 상원, 트럼프 이란 전쟁 권한 제한…비트코인 반등 시도

주요 암호화폐는 20일 반등을 시도하고 있다. 미국 상원이 도널드 트럼프 대통령의 이란 전쟁 권한을 제한하는 법안을 50대 47로 가결하면서 글로벌 시장 불확실성이 일부 완화된 영향이다.

시가총액 1위 암호화폐 비트코인(BTC)은 한국 시간 오후 7시 30분 기준 24시간 전에 비해 0.70% 오른 7만7508달러에 거래되고 있다. 같은 시간 이더리움(ETH)은 0.62% 상승한 2129달러에 거래되고 있으며, BNB, XRP, 트론 등 주요 알트 코인도 소폭 오름세다. 하이퍼리퀴드 코인은 1% 넘게 오르며 지난 7일 기준으로 26.66% 오르며 주요 알트 코인 가운데 눈에 띄는 강세 흐름을 이어가고 있다.

비트코인 이미지.[사진=로이터 뉴스핌]

이날 비트코인의 반등은 최근 5거래일 연속 이어진 하락 흐름 이후 나타났다. 이 기간 비트코인은 현물 상장지수펀드(ETF) 자금 유출과 미국 국채 수익률 급등 속에 8만2000달러 부근에서 7만6000달러선까지 밀렸다.

전통 금융시장에서도 위험자산 선호 분위기가 감지됐다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 1.77% 하락한 배럴당 102.33달러를 기록했고, 미국 10년물·2년물 국채 수익률은 각각 2bp 이상 하락했다. 나스닥 선물은 0.68% 상승했다.

트럼프 "결제 서비스 접근 재검토"…암호화폐 시장 투자심리 개선

암호화폐 시장 투자심리를 추가로 떠받친 것은 트럼프 대통령의 미 연방준비제도(Fed) 관련 지시였다.

트럼프 대통령은 연준에 은행 등 예금기관들이 미국 결제 시스템과 중앙은행 결제 서비스에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하는 방안을 다시 검토하라고 지시했다. 시장에서는 이를 사실상 암호화폐 업계와 친화적인 조치로 해석하고 있다.

그동안 많은 암호화폐 기업들은 전통 금융권과 안정적인 은행 거래 관계를 맺는 데 어려움을 겪어왔다. 일부 은행들은 규제 리스크를 이유로 암호화폐 거래소나 스테이블코인 업체와의 거래를 꺼려왔고, 이 때문에 업계에서는 "암호화폐 기업들이 기존 금융 시스템에서 배제되고 있다"는 불만도 꾸준히 제기돼 왔다.

특히 스테이블코인 발행사나 거래소 입장에서는 달러 송금과 결제, 고객 예치금 관리 등을 위해 은행 시스템 접근이 필수적이다. 따라서 시장에서는 이번 조치가 암호화폐 산업의 제도권 편입과 기관투자자 유입 확대에 긍정적으로 작용할 수 있다고 보고 있다.

자예 캐피털 마켓의 최고투자책임자(CIO) 나임 아슬람은 "결제망과 예금 서비스 접근성이 확대되면 기관투자자의 신뢰가 높아지고 시장 유동성과 결제 효율성도 개선될 수 있다"며 "장기적으로는 암호화폐 채택 확대에도 도움이 될 것"이라고 평가했다.

투자자들은 이날 공개될 4월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에도 주목하고 있다.

시장에서는 연준이 여전히 인플레이션을 가장 큰 위험으로 보고 있는지, 아니면 최근 경기 둔화 가능성을 더 우려하기 시작했는지를 확인하려 하고 있다. 만약 연준이 경기 둔화 위험을 더 의식하는 모습이 확인될 경우 향후 금리 인하 기대가 살아날 수 있고, 이는 비트코인 같은 위험자산에는 우호적으로 작용할 가능성이 있다.

◆ "시장은 위험 과소평가"…옵션시장선 '폭풍 전 고요'

시장 일각에서는 현재 비트코인 옵션시장이 지나치게 안일한 상태라는 경고도 나온다.

비트코인 가격은 미국 국채 수익률 상승과 함께 최근 약세를 보여왔지만, 시장 불확실성을 반영하는 내재 변동성(implied volatility)은 거의 움직이지 않고 있기 때문이다.

코인데스크 데이터에 따르면 비트코인은 5월 15일 이후 8만2000달러에서 7만7000달러 수준까지 약 6% 하락했다. 같은 기간 미국 국채 시장의 변동성을 나타내는 MOVE 지수는 69%에서 85%까지 급등했다.

일반적으로 이런 환경에서는 투자자들이 옵션을 매수하며 변동성 헤지에 나서기 때문에 내재 변동성이 상승한다. 하지만 현재 비트코인의 연율 기준 30일 내재 변동성 지수(BVIV)는 약 42% 수준에 머물고 있다. 이는 올해 최저 수준인 40%를 약간 웃도는 수준이다.

세계 최대 암호화폐 옵션 거래소인 데리빗의 최고영업책임자(CCO)인 장 다비드 페키뇨는 "비트코인 내재 변동성은 역사적으로 매우 낮은 수준이며 절대적인 기준에서 매우 싼 변동성"이라고 평가했다.

그는 특히 현재 시장 환경이 '롱 변동성(long vol)' 전략이나 스트래들(straddle) 전략에 유리할 수 있다고 분석했다.

스트래들 전략은 동일한 행사가격과 만기의 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수하는 방식이다. 가격이 어느 방향으로든 크게 움직이면 수익을 낼 수 있다는 점에서 향후 변동성 확대에 베팅하는 대표 전략으로 꼽힌다.

페키뇨는 "비트코인 가격이 핵심 돌파 구간에 위치한 상황에서 변동성이 지나치게 낮다"며 "향후 CPI 발표나 연준 인사 발언 같은 거시경제 이벤트를 앞두고 큰 변동성이 나타날 가능성이 있다"고 말했다.

koinwon@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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