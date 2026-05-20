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李대통령 "사회 공동체 작동하려면 선 잘 지켜야"…5·18 폄훼, 삼성 노조 직격

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  • 이재명 대통령은 20일 국무회의에서 스타벅스 5·18 폄훼 논란과 삼성 노사 갈등을 언급하며 공동체의 선을 지켜야 한다고 말했다.
  • 이 대통령은 중동전쟁 대응·국민체감 성과·성장펀드 등 현안을 점검하며 수출 다변화·맥스 얼라이언스·탈탄소와 산업발전의 조화를 강조했다.
  • 부동산·중국인 매수 관련 가짜뉴스와 교육 현장 책임 전가를 비판하며 정부 정책 왜곡에 엄정 대응과 제도·입법 보완을 지시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국무회의서 중동전쟁 대응·가짜뉴스 엄정대응 주문
"이스라엘 비인도적" 가자 구호 선박 나포에 날선 비판

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 20일 "사회 공동체가 제대로 잘 작동하려면 적정한 선을 잘 지켜야 한다"면서 최근 불거진 스타벅스의 광주 5·18민주화운동 폄훼 논란을 환기했다.

또 삼성전자 노사의 사후 조정이 불발된 것을 두고 "노동 3권도 사회적 약자인 노동자 보호를 위한 것"이라면서 "국민 공동의 몫이라 할 수 있는 세금도 떼기 전에 영업이익의 일정 비율을 제도적으로 나눠 갖는 건 투자자도 할 수 없는 일"이라고 지적했다. 삼성전자 노조 측이 과한 성과급을 요구하고 있다는 의미로 해석된다.  

이재명 대통령이 20일 청와대 본관에서 22회 국무회의 겸 9차 비상경제점검회의를 주재하고 있다. 2026.05.20 [사진=청와대]

강유정 청와대 수석대변인은 서면브리핑에서 이 대통령이 이날 청와대 본관에서 22회 국무회의 겸 9차 비상경제점검회의를 주재하면서 이같이 말했다고 밝혔다.

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이 대통령은 "결국 이 모든 조정의 최종 책임은 정부에 있다"며 "선을 넘을 때에 대해서는 사회 전체 공동체를 위해, 모두를 위해서 주어진 책임을 다해야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 회의에서 중동전쟁 관련 비상국정운영과 대응현황 토의에 이어 31개 기관이 참여한 출범 1주년 국민체감 성과 보고를 가졌다. 이어 금융위원회가 마련한 '국민참여형 국민성장펀드 출시 계획'을 공유했다.

이 대통령은 회의 모두발언에서 "정부가 2주 후면 출범 1년을 맞는다"면서 "선제적이고 적극적인 행정으로 국민들께서 체감하실 수 있는 작은 성과들을 꾸준히 많이 쌓는 노력을 지속해야 한다"고 주문했다.

이 대통령은 '중동전쟁 관련 비상국정운영과 대응현황을 보고받고 가자지구로 향하던 우리 국민이 이스라엘군에 의해 강제 나포된 사건의 법적 근거를 따지면서 "제3국 선박을 나포하고, 체포해서 감금하는 게 타당한 일이냐. 너무 심하고 비인도적"이라고 이스라엘을 강하게 질타했다. 이어 베냐민 네타냐후 총리에게 발부된 국제형사재판소(ICC) 체포영장을 언급하면서 "최소한의 국제규범이라고 하는 게 있는데 다 어기고 있다. 원칙대로 해달라"며 "우리도 체포영장 발부를 검토하라"고 지시했다.

이재명 대통령이 20일 청와대 본관에서 22회 국무회의 겸 9차 비상경제점검회의를 주재하고 있다. 2026.05.20 [사진=청와대]

이 대통령은 또 31개 기관이 준비한 출범 1주년 국민체감 성과 보고를 들으면서 궁금한 점을 꼼꼼히 물었다. 강 수석대변인은 "이 대통령은 잘한 것은 크게 칭찬하고, 보완하거나 속도를 내야 할 부분도 세세히 짚었다"고 설명했다.

이 대통령은 농림축산식품부의 보고를 듣고 어린이 과일 간식 사업과 임산부 친환경 농산물 지원 사업의 예산 규모를 물은 후, 효율에 비해 상당한 효과가 있다고 평가했다. 농어촌 기본소득 시범 사업과 관련해서는 "현금을 도와줘서 아무데나 막 쓰라는 취지가 아니라 불편함을 감수하는 대가로 지역을 다시 살리기 위한 장치"라고 정책 취지를 강조했다. 이어 "담당 직원이든, 관심있는 해당 지역 주민 대표든 일종의 협의기구를 만들어서 토론해보라"면서 문제점과 개선점, 보완할 점에 대해 현장의 목소리를 들으면 좋겠다고 제안했다.

산업통상부를 향해서는 "수출 다변화는 국가 생존을 위해서도 반드시 해야 할 일"이라면서 특히 뷰티와 패션 분야의 수출액 증가에 관심을 보였다. 이 대통령은 "중남미, 유럽, 동남아가 잠재력이 엄청 크다. 인도도 마찬가지"라면서 수출 다변화에 각별히 신경을 써달라 당부했다.

제조 인공지능(AI) 대전환을 뜻하는 맥스(MAX·Manufacturing AX) 얼라이언스와 관련해서는 "실질적인 성과, 구체적인 성과가 있어야 한다"면서 "누가 먼저 하느냐로 결판이 날 것 같다. 피할 수 없는 길"이라고 했다.

기후에너지환경부에는 기후 환경과 에너지 분야의 가치가 충돌한 적 없는지 물은 후 "탈탄소 목표 충족도 중요한데, 그것 때문에 산업 발전이나 지방 기업 유치에 장애가 생기지 않게 해달라"면서 "산업 발전이나 균형 발전 기회에 부담이 되지 않게 잘 배려하라"고 지시했다.

이재명 대통령이 20일 청와대 본관에서 22회 국무회의 겸 9차 비상경제점검회의를 주재하고 있다. 2026.05.20 [사진=청와대]

국토교통부에는 "수도권 중심으로 주택가격이 폭등할 뻔한 것을 적절히 관리했다"고 칭찬했다. 이어 토지거래허가구역 내 비거주 1주택자의 실거주 의무 유예 조치를 '계약갱신청구권 무력화'로 규정한 언론 보도를 언급하면서 "알면서도 왜곡해서 세입자가 '2년 안에 다 쫓겨나야 된다'고 썼다"고 강하게 비판했다.

이 대통령은 "국가 정책을 왜곡하고 호도해서 뭔가 다른 목표를 이루려고 하는 경향이 일부 있다. 특히 부동산 투기가 그렇다"며 엄정 대응을 주문했다. 또한 다주택자 매물을 중국인들이 싹쓸이 매수했다는 '가짜 뉴스'를 언급하면서 "중국 혐오증을 유발하려고 일부러 그러는 것"이라고 강하게 질타했다. 이어 "정부 정책을 왜곡·조작하는 가짜 뉴스를 처벌하기가 당장 쉽지는 않겠지만 관련 부처들이 정정보도 청구를 하든 반론보도 청구를 하든 확실하게 책임을 물으라"고 지시했다.

교육부를 향해서는 "어제 안동에서 중학생인가 고등학생들이 '체험학습 가게 해달라'고 그러더라"면서 "무슨 일이 생기면 교사들에게 책임지라고 하고 수사 기관에 불려다녀야 하고 변호사비를 직접 물어야 하고 상황이 악화되면 재판 받고 평생 연금도 못 받게 징역형 선고해 해임, 파면당하게 만들면 어떻게 하겠나"라고 반문했다. 이어 "문제를 해결하는 방식이 언제나 '네가 희생해라' 이러면 안되고, 문제를 다 없애거나 보완할 수 있는 방법을 제시하면 된다"면서 "방법을 고민하고 필요하면 입법이라도 하고, 교육부 지침도 만들라"고 지시했다.

이 대통령은 이날 보고에서 빠진 외청들도 다음 기회에 간략하게 1년 성과를 보고할 것을 주문했다.

the13ook@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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