MG새마을금고 배드민턴단, 대통령기 여자복식 부문 우승

AI 핵심 요약beta
- MG새마을금고가 19일 대통령기 여자복식에서 우승했다
- 이승희·박혜은 조가 삼성생명 조를 2대0으로 꺾고 정상에 올랐다
- 올해 이적 후 두 번째 우승하며 팀 저변 확대에 기여했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = MG새마을금고 배드민턴단이 '2026 대통령기 전국종별배드민턴선수권대회' 여자복식 부문에서 우승을 차지했다.
MG새마을금고는 지난 10일부터 19일까지 전북 익산시 익산실내체육관에서 열린 이번 대회 여자복식 결승에서 소속 선수인 이승희·박혜은 조가 삼성생명의 이유림·김유정 조를 2대 0으로 꺾고 정상에 올랐다고 20일 밝혔다.
이승희와 박혜은은 올해 MG새마을금고 여자 배드민턴단으로 이적한 뒤 지난 3월 첫 우승을 거둔 데 이어 2개월 만에 두 번째 우승을 달성했다.
이번 대회에는 여자부 12개 팀과 남자부 16개 팀이 참가해 단식, 복식, 혼합복식 등 개인전과 단체전을 치렀다. MG새마을금고 배드민턴단에서는 이승희·박혜은 조 외에도 이혜원·김소희 조가 여자복식 3위에 오르며 선전했다.
MG새마을금고 배드민턴단은 총 13명으로 구성돼 있으며, 국가대표이자 주장인 이승희를 중심으로 각종 대회에서 성과를 내고 있다. 또 재능기부 활동을 통해 배드민턴 저변 확대에도 나서고 있다.
yunyun@newspim.com