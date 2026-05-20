롯데오토리스, 국내 첫 집게트럭 전용 운용리스 상품 출시

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 롯데렌탈의 상용차 금융 자회사 롯데오토리스가 중고 집게트럭 온라인 플랫폼 '집카'와 손잡고 국내 최초 집게트럭 전용 운용리스 상품을 출시했다.

집카 조재승 대표와 (오른쪽) 롯데오토리스 김태민 대표가 기념사진을 촬영하는 모습. [사진=롯데오토리스]

집게트럭은 폐기물·재활용 수집 현장의 필수 장비지만 그동안 할부 방식으로만 구매가 가능했다. 사업자들은 2억 원대의 도입 비용을 부담해야 했다.

이번 상품은 초기 비용 부담을 낮추고 기존 할부 대비 합리적인 월 리스료로 이용할 수 있도록 설계됐다. 고내구성 소재인 하독스(HARDOX) 인증 방통을 기본 사양으로 적용해 적재물 운반 안정성을 높이면서 차량 경량화로 인한 유류비 절감 효과를 기대할 수 있다.

롯데오토리스는 장비 점검, 소모품 관리, 정기검사 대응 등을 포함한 '케어 서비스'를 선택형으로 제공한다. 기존 할부 상품이 차량 구매에만 초점을 맞춘 반면, 이번 상품은 차량 도입부터 유지·관리까지 전 과정을 아우르는 원스톱 서비스를 제공한다는 점에서 차별화된다.

롯데오토리스 관계자는 "집게트럭은 초기 도입 비용뿐 아니라 지속적인 유지·관리가 중요한 만큼 고객이 운용 전 과정에서 부담을 줄이고 본업에 집중할 수 있도록 상품을 기획했다"고 말했다.

회사는 현재 냉장·냉동탑차, 파워게이트, 윙바디, 축연장 차량 등 다양한 특장차 리스 상품을 운영하고 있다.

chanw@newspim.com