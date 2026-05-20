롯데오토리스, 국내 첫 집게트럭 전용 운용리스 상품 출시

AI 핵심 요약beta
- 롯데렌탈 자회사 롯데오토리스가 집카와 20일 집게트럭 전용 운용리스 상품을 국내 최초로 출시했다
- 집게트럭 도입 초기비용을 낮추고 합리적 월 리스료와 하독스 인증 방통 적용으로 안정성과 유류비 절감을 도모했다
- 장비 점검·소모품 관리 등 선택형 케어 서비스로 도입부터 유지·관리까지 원스톱 특장차 리스를 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 롯데렌탈의 상용차 금융 자회사 롯데오토리스가 중고 집게트럭 온라인 플랫폼 '집카'와 손잡고 국내 최초 집게트럭 전용 운용리스 상품을 출시했다.
집게트럭은 폐기물·재활용 수집 현장의 필수 장비지만 그동안 할부 방식으로만 구매가 가능했다. 사업자들은 2억 원대의 도입 비용을 부담해야 했다.
이번 상품은 초기 비용 부담을 낮추고 기존 할부 대비 합리적인 월 리스료로 이용할 수 있도록 설계됐다. 고내구성 소재인 하독스(HARDOX) 인증 방통을 기본 사양으로 적용해 적재물 운반 안정성을 높이면서 차량 경량화로 인한 유류비 절감 효과를 기대할 수 있다.
롯데오토리스는 장비 점검, 소모품 관리, 정기검사 대응 등을 포함한 '케어 서비스'를 선택형으로 제공한다. 기존 할부 상품이 차량 구매에만 초점을 맞춘 반면, 이번 상품은 차량 도입부터 유지·관리까지 전 과정을 아우르는 원스톱 서비스를 제공한다는 점에서 차별화된다.
롯데오토리스 관계자는 "집게트럭은 초기 도입 비용뿐 아니라 지속적인 유지·관리가 중요한 만큼 고객이 운용 전 과정에서 부담을 줄이고 본업에 집중할 수 있도록 상품을 기획했다"고 말했다.
회사는 현재 냉장·냉동탑차, 파워게이트, 윙바디, 축연장 차량 등 다양한 특장차 리스 상품을 운영하고 있다.
chanw@newspim.com