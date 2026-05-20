라인게임즈, 협동 호러 게임 'CODE EXIT' 데모 공개

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스팀·에픽게임즈 스토어에서 다운로드 가능

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 라인게임즈가 협동 호러 PC 게임 'CODE EXIT'의 첫 데모를 20일 공개했다. 스팀과 에픽게임즈 스토어에서 다운로드할 수 있다.

공개된 데모는 게임의 '스테이지 1'으로, 플레이어의 판단에 따라 위협 상황이 변화하는 구조다. 라인게임즈는 국내 인디 개발사 'Phase 8 Studio'와 함께 개발하고 있다.

라인게임즈가 협동 호러 PC 게임 'CODE EXIT'의 첫 데모를 20일 공개했다. 스팀과 에픽게임즈 스토어에서 다운로드할 수 있다. [사진= 라인게임즈]

'CODE EXIT'는 폭주한 AI에게 점령된 도시를 배경으로 한다. 플레이어는 AI 복구를 위해 투입된 조사단체 '헤르메스'의 일원이 돼 사건의 진실을 파헤친다. 최대 4인까지 협력해 플레이할 수 있으며 팀원과 실시간 음성 채팅으로 시설을 조사하고 미션을 완수한다.

고도화된 사운드 디자인과 플레이어의 행동을 학습하는 AI를 적용해 심리적 압박감을 제공한다. 점프 스케어에 의존하지 않으면서도 팀원 간 상호 의존적 미션 설계로 협동 플레이를 유도한다.

라인게임즈 관계자는 "이번 데모는 'CODE EXIT'만의 차별화된 '협동 공포'의 시작을 알리는 단계"라며 "이용자가 엔딩 이후에도 함께했던 동료들과 생존의 순간과 여운을 오랫동안 공유하고 회자할 수 있는 게임이 되길 기대한다"고 말했다.

라인게임즈는 21일부터 24일까지 일산 킨텍스에서 열리는 '2026 플레이엑스포'에서 게임을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공한다. 내년 1분기 스팀 얼리 액세스 버전 출시를 목표로 하고 있다.

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