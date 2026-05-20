IBK기업은행, 법무부 사회통합 유공 부문 국무총리 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행은 20일 세계인의날 기념식에서 사회통합 유공 국무총리 표창을 수상했다.
- 외국인 근로자 장학금·치료비·교육과 다문화가정 자녀 학업 지원으로 사회정착 기반 마련에 기여했다.
- 기업은행은 올해 상반기 사회공헌 관련 정부포상을 세 차례 수상하며 포용금융 철학을 인정받았다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 20일 법무부가 주최한 '제19회 세계인의 날' 기념식에서 사회통합 유공 부문 국무총리 표창을 수상했다고 알렸다.
이번 표창은 기업은행이 중소기업 외국인 근로자를 위한 장학금, 치료비, 자격증 취득 교육 지원 및 다문화 가정 자녀의 학업 보조 등으로 사회 정착 기반 마련에 기여한 점이 인정받은 결과다.
기업은행은 올해 상반기 사회공헌 관련 정부포상을 세 차례 수상하며 그 성과를 입증받았다. 이달초 기업은행은 자립준비·은둔 청년 및 지방 소외계층 지원 공로로 성평등가족부 대통령 표창을 수상했으며, 지난 3월에는 국립공원 보전 및 생태 복지 확대의 공로로 기후에너지환경부 국무총리 표창을 받았다.
이번 법무부 주관 다문화·외국인 정착 지원 분야 국무총리 표창으로 기업은행은 사회적 배려가 필요한 분야에 맞춘 체계적인 사회공헌사업을 지속적으로 추진해 온 노력을 다시 한번 인정받았다.
기업은행 관계자는 "이번 수상은 IBK의 포용금융 철학을 실현하기 위한 지속적인 노력의 결과"라고 전했다.
dedanhi@newspim.com