한화투자증권, 두나무 지분 3.90% 추가 취득…보유 지분 9.84%로 확대

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권이 20일 이사회에서 두나무 지분 추가 취득을 결의했다
- 카카오인베스트먼트 보유 3.90% 지분을 약 5978억원에 사들이며 총 지분을 9.84%로 확대했다
- 디지털자산·블록체인·RWA 등 밸류체인 강화를 위해 두나무 등 기술 기업과 협력할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한화투자증권이 두나무 지분을 추가 취득하기로 했다.
20일 한화투자증권은 이날 이사회를 열고 카카오인베스트먼트가 보유한 두나무 주식 136만1050주(지분율 3.90%)를 약 5978억원에 추가 취득하기로 결의했다. 이번 인수가 완료되면 한화투자증권의 두나무 보유 지분은 기존 5.94%에서 9.84%로 늘어난다.
한화투자증권은 가상자산 거래소가 단순 중개를 넘어 수탁·정산·기관 서비스 등 복합 인프라 사업자로 영역을 확대하고 있다고 판단해 이번 추가 취득을 결정했다고 밝혔다. 두나무에 대한 추가 투자를 바탕으로 디지털자산 관련 서비스와 밸류체인을 강화할 방침이다.
한화투자증권은 앞서 미국 Web3 인프라 전문 기업 크리서스(Kresus), 국내 디지털자산 데이터 플랫폼 쟁글(Xangle) 등에도 투자하며 디지털 금융 생태계를 확장하고 있다. 현재 디지털 자산 플랫폼도 개발 중이며, 향후 블록체인 인프라 연계와 RWA(Real-World Asset·실물기반 토큰화 자산) 거래 서비스 등 분야에서 시너지 기회를 발굴한다는 계획이다.
손종민 한화투자증권 미래전략실 전무는 "이번 추가 투자는 디지털 금융 전환에 대한 회사의 전략 방향을 확인하는 의사결정"이라며 "두나무와 같은 기술 기업들과 함께 차세대 금융 분야에서 협력해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com