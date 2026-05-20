코오롱오토모티브, 한국오픈 공식 후원

AI 핵심 요약beta
- 코오롱오토모티브가 20일 한국오픈골프를 공식 후원했다
- 대회 기간 EX90 전시·상담 및 시승 신청 고객에 골프공 증정했다
- 홀인원 부상으로 EX30을 제공하며 국내외 정상급 선수들이 출전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 볼보자동차 공식 딜러 코오롱오토모티브가 오는 21일부터 24일까지 충남 천안 우정힐스CC에서 열리는 '코오롱 제68회 한국오픈골프선수권대회'를 공식 후원한다고 20일 밝혔다.
대회 기간 중 클럽하우스 앞에 전시 공간을 마련해 플래그십 전기 SUV 'EX90'을 선보인다. 현장의 볼보 스페셜리스트가 차량 상담을 진행하며, 상담과 시승 신청을 완료한 고객에게는 볼보 골프공 세트를 선착순으로 증정한다.
EX90은 지난 4월 국내 첫 출시된 순수 전기 모델이다. 800V 배터리 시스템을 탑재했으며, 최대 680마력의 출력과 1회 충전 시 최대 625km(WLTP 기준)의 주행거리를 제공한다. 7인승 대형 SUV로 설계됐으며 볼보의 안전 기술이 적용됐다.
홀인원 부상으로는 컴팩트 전기 SUV 'EX30'을 제공한다.
한국오픈은 1958년 시작된 국내 유일의 내셔널 타이틀 대회로, 올해는 버바 왓슨(미국), 아브라함 앤서(멕시코), 대니 리(뉴질랜드), 김민규(대한민국) 등 국내외 정상급 선수들이 출전한다.
y2kid@newspim.com