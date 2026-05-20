위메이드, '이미르컵 월드 챔피언십 시즌2' 6월 27일 개최

AI 핵심 요약beta
- 위메이드는 6월 27~28일 서울서 이미르컵 시즌2를 개최한다.
- 한국 대표 250명은 이달 31일까지 신청 받아 전투력 기준으로 선발한다.
- 경기는 승리의 탑 파괴와 라이프 모드 도입으로 긴장감을 높였다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 위메이드가 MMORPG '레전드 오브 이미르'의 글로벌 e스포츠 토너먼트 '이미르컵 월드 챔피언십 시즌2'를 6월 27~28일 서울 상암 SOOP 콜로세움에서 개최한다.
6월 27일 준결승, 28일 결승전과 레전드 매치 순으로 진행되며 유튜브와 주요 스트리밍 플랫폼에서 온라인 생중계된다.
월드 챔피언십 우승 서버는 한국 대표 선수들과 맞붙는 레전드 매치에 참가한다. 한국 대표 선수는 이달 31일까지 공식 사이트에서 신청을 받은 뒤 전투력 랭킹에 따라 총 250명을 선발한다. 선발 결과는 6월 2일 발표될 예정이다.
본선 참가 서버는 5월 24~31일 온라인 지역별 토너먼트를 통해 결정된다.
경기는 전장 중앙의 '승리의 탑'을 파괴해 왕관을 획득한 뒤 지정된 목적지까지 운반하면 승리한다. 운반에 실패하면 탑 파괴, 보스 기지 점령, PvP 전투 등으로 누적된 점수를 합산해 승패를 가린다.
이번 대회에는 신규 경기 방식 '라이프 모드'가 적용된다. 캐릭터 사망 시 부활 기회를 최대 3회로 제한하는 방식으로, 경기의 긴장감을 높이기 위한 조치다.
origin@newspim.com