크래프톤, 배틀그라운드 글로벌 대회 'PGS 서킷 2' 개최

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5월 20일부터 3주간 진행...24개 팀 참가·총상금 50만 달러

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 배틀그라운드의 글로벌 e스포츠 대회 'PGS 서킷 2'를 5월 20일부터 3주간 개최한다.

올해 두 번째 글로벌 대회인 이번 행사는 세 개 시리즈가 하나의 서킷으로 연결되며 각 대회 성적이 서킷 순위에 누적 반영된다. 총 24개 팀이 참가하고 총상금은 50만 달러 규모다.

크래프톤이 배틀그라운드의 글로벌 e스포츠 대회 'PGS 서킷 2'를 5월 20일부터 3주간 개최한다. [사진= 크래프톤]

참가팀은 글로벌 파트너 팀 12개와 지역 시리즈 초청 12개 팀으로 구성된다. 서킷 1 종합 우승팀인 버투스 프로를 비롯해 한국의 크레이지 라쿤, DN 수퍼스, 젠지 e스포츠, 티원 등 각 지역 리그를 통해 경쟁력을 입증한 팀들이 출전한다.

참가팀들은 상금과 함께 연말 최상위 국제 대회인 '펍지 글로벌 챔피언십(PGC)' 진출에 필요한 PGC 포인트를 두고 경쟁한다.

대회는 세 개 시리즈로 나뉜다. PGS 4는 5월 20~24일 그룹 스테이지로 시작된다. PGS 5는 5월 28~31일 진행되며 앞선 성적에 따라 조 편성이 결정된다. PGS 6은 6월 4~7일 열리며 앞선 두 시리즈 성적이 합산된 가운데 16개 팀이 결승에서 서킷 2 우승을 겨룬다.

올해 새롭게 도입한 3인칭 시점(TPP)과 함께 다양한 중계 프로그램도 운영된다. 경기는 배틀그라운드 e스포츠 공식 유튜브 채널과 SOOP, 치지직 등에서 중계되며 유명 글로벌 스트리머의 방송을 통해서도 시청할 수 있다. 20일 오후 2시 그룹 스테이지로 시작한 후 이후 모든 경기는 오후 7시에 진행된다.

매 시리즈 대회에서는 팬이 직접 최우수 선수를 선정하는 '플레이어 오브 더 데이' 이벤트가 진행되며 투표 참여자는 추첨을 통해 500 지코인을 받을 수 있다. 서킷 마지막 날에는 스트리밍 방송 시청자를 위한 경품 프로모션도 예정돼 있다.

origin@newspim.com