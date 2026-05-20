경기·인천 등 전국 곳곳 호우주의보…중대본 1단계 가동

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 20일 오후 5시 경기·인천 등에 호우주의보를 발령했다.
- 전남 광양·여수와 경남 하동·산청 등도 앞서 호우주의보가 내려졌다.
- 행안부는 중대본 1단계를 가동하고 안전 유의를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경기·인천 등 전국 곳곳에 호우주의보가 내려졌다.
기상청은 20일 오후 5시를 기해 경기도 안산·시흥·김포·화성시와 백령도 등 서해 5도, 충청남도 태안군, 인천광역시에 호우주의보를 발령했다. 기상청은 이에 앞서 전라남도 광양·여수시와 고흥군, 경상남도 하동·산청·남해군과 사천시에도 호우주의보를 발령했다.
호우주의보는 3시간 강우량이 60㎜ 또는 12시간 강우량이 110㎜ 이상으로 예측될 때 내려진다. 우산으로 비를 다 막기 어려울 정도이며 계곡이나 하천 물이 불어날 수 있어 유의가 필요하다. 또한 가시거리가 급격히 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있어 교통안전에 유의해야 한다.
호우주의보가 내려지자 행정안전부(행안부)는 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동했다. 지방자치단체와 경찰, 소방 등 관계기관은 위험 정보를 실시간으로 공유하고 위험 우려 시 공동으로 대응한다.
행안부는 기상정보와 재난문자 등 당국 안내를 수시로 확인하고 하천변·지하차도 등 위험지역 접근을 자제하는 등 안전에 각별히 유의해달라고 당부했다.
lahbj11@newspim.com