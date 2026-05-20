6·25참전유공자회, '비전 2030' 선포… 유족회원 중심 차세대 조직 개편 시동

차세대 회원 참여 길 연 '참전유공자법' 개정 첫 행사

유족회원 1호에 백선엽 장군 장녀 등 선정… 세대 계승 부각

국무총리 "유족회원 확대, 새로운 세대로 이어지는 역사적 출발점"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 대한민국 6·25참전유공자회가 회원자격 확대 법률 시행에 맞춰 '비전 2030'을 선포하며 유족회원 중심의 차세대 조직 개편에 시동을 걸었다.

6·25참전유공자회는 20일 서울 용산구 전쟁기념관 파크홀에서 '비전 2030 대국민 선포식'을 열고, 참전유공자법 개정에 따른 유족회원 등 차세대 회원 확대와 중장기 발전 전략을 공식 발표했다. 이번 개정으로 유공자회에는 유족회원의 참여가 제도적으로 보장되면서, 참전 세대 이후를 이을 조직 기반을 마련했다.

손희원 6.25참전유공자회 회장이 20일 오전 서울시 용산구 전쟁기념관에서 열린 '비전 2030 대국민 선포식'에서 대회사를 하고 있다. [사진= 대한민국6·25참전유공자회 제공] 2026.05.20 gomsi@newspim.com

행사는 식전 영상 상영을 시작으로 국민의례, 참전유공자법 개정 경과보고, 대회사 및 축사, '비전 2030' 소개와 선언문 낭독 순으로 진행됐다. 김민석 국무총리는 영상 축하 메시지에서 "오늘부터 시행되는 유족회원 확대 법률은 단순한 제도 변화가 아니라, 참전영웅들의 숭고한 희생정신을 미래세대에 계승하고 새로운 세대로 이어지는 역사적인 출발점"이라며 "유족회원 중심의 미래세대 참여 확대와 선진 보훈 문화를 조성해 달라"고 당부했다.

유공자회는 이날 서울·경기·전남지부 '차세대 1호 회원'으로 백선엽 장군의 장녀 백남희 백선엽장군기념재단 명예이사장과 백군기 예비역 대장, 이개호 의원을 선정해 기념패를 수여하며 세대 간 계승의 의미를 부각했다. 군악대와 예비역 합창단의 축하공연, '6·25의 노래' 제창, 기념촬영 등 행사도 이어졌다.

강윤진 국가보훈부 차관이 20일 오전 서울시 용산구 전쟁기념관에서 열린 '비전 2030 대국민 선포식'에 참석하여 주요 내빈들과 함께 군가제창을 하고 있다. [사진= 대한민국6·25참전유공자회 제공] 2026.05.20 gomsi@newspim.com

손희원 회장은 "우리에게 주어진 시간은 결코 길지 않지만 우리가 남겨야 할 정신과 역사는 영원해야 한다"며 "이번 '비전 2030' 선포가 대한민국의 호국정신을 미래로 이어가는 새로운 출발점이 되길 바란다"고 말했다. 그는 또 차세대 회원들이 든든한 버팀목이 될 수 있도록 국민적 관심과 응원을 요청했다.

이날 전쟁기념관 파크홀 행사에는 이헌승·김상훈·조승래·김미애·김현정 의원과 강윤진 국가보훈부 차관을 비롯해 차세대 회원(유족회원), 보훈단체장, 예비역 단체, 언론인 등 약 400여 명이 참석해 참전 세대와 차세대가 함께하는 '세대 통합 보훈'의 방향을 공유했다.

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