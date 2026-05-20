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李대통령, 네타냐후 체포영장 검토 언급...이준석 "제발 자중자애 해달라"

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  • 이준석 대표가 20일 이재명 대통령의 네타냐후 체포영장 검토에 반발했다.
  • 김정은·푸틴 사례를 들며 선택적 대응이라며 외교의 일관성을 요구했다.
  • 자신 재판부터 받으라며 이 대통령의 자중을 촉구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"일관성 없는 도덕론은 외교 아냐"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 20일 네타냐후 이스라엘 총리에 대한 체포영장 발부를 검토 지시한 이재명 대통령을 향해 "제발 자중자애하십시오"라며 "말 한마디에 나라가 죽고 사는 무게를 아시는 대한민국 대통령이 되어 주십시오"라고 촉구했다.

이 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "헌법상 대한민국의 바다에서 우리 공무원을 사살한 사람이 있고, 평화롭게 경비 임무 중이던 천안함을 폭침시킨 사람이 있다"며 "그 이름은 김정은"이라고 지적했다.

이준석 개혁신당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "일관성 없는 도덕론은 외교가 아니라 도구일 뿐"이라며 "이재명 대통령의 기준이라면, 가장 먼저 발부되어야 할 체포영장은 김정은에 대한 것"이라고 꼬집었다.

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이 대통령은 이날 주재한 국무회의에서 한국인 활동가가 탑승한 가자 구호선이 이스라엘군에 또다시 나포된 사건을 언급하며 베냐민 네타냐후 총리에게 발부된 국제형사재판소(ICC) 체포영장을 거론했다.

이 대통령은 "이스라엘 영해나 영토가 아닌데 제3국 선박을 막 나포하고, 잡아가도 되느냐"며 "유럽 거의 대부분 국가들은 (네타냐후에 대한) 체포영장을 발부해 국내로 들어오면 체포하겠다고 발표했다. 우리도 판단해 보자"고 주문했다.

이준석 대표 "지난 5월 4일 호르무즈 해협에서 우리 국민이 탄 HMM 나무호가 미상 비행체 두 발에 피격당했다"며 "이재명 대통령께서는 나무호를 공격한 주체가 누구라고 보십니까"라고 물었다.

이 대표는 "그 주체에 대해서도 체포영장을 거론하실 용기가 있으십니까"라며 "우리 국민이 다친 사건에는 입을 다무시면서 외국 정상의 체포를 말씀하십니다"라고 비판했다.

또한 "이왕 외국 정상의 영장을 거론하실 거라면 푸틴 대통령도 거론해야 한다"며 "ICC는 이미 2023년 우크라이나 아동 유괴 혐의로 푸틴에게 영장을 발부했다"고 밝혔다.

그러면서 "한국 정부도 이 영장에 대한 협력 의지부터 분명히 밝히셔야 한다"며 "푸틴 대통령이 방한하면 체포하실 겁니까"라고 되물었다.

이 대표는 "외교에서 선택적 대응을 천명하는 순간, 그 말의 권위가 사라지는 것은 한순간"이라며 "김정은과 푸틴에는 침묵하시면서 가짜뉴스로 이스라엘 건에 망신산 자존심 때문에 얼마나 더 큰 무리수를 두실지 조마조마하다"고 목소리를 높였다.

아울러 "네타냐후는 적어도 자신의 형사 혐의들에 대해 재판을 받고 있고 이스라엘 대법원의 권위가 흔들리지 않는다"며 "자기 재판을 피하려 사법제도를 헤집어 놓고 대법원장은 악마화하는 상황에서 대통령이 그나마 자기 재판을 묵묵히 받고 있는 외국 총리의 체포를 말하면 적반하장으로 비춰질 수도 있다"고 지적했다.

이 대표는 "이재명 대통령께 체포영장 같은 어려운 이야기는 드리지 않겠다"며 "그저 이미 기소되어 진행되는 재판에 출석해 주시고, 정해진 절차를 받아 주십시오"라고 촉구했다.

마지막으로 "타국 정상의 체포영장을 거론할 자격은, 자신의 법정에 서는 최소한의 양심이 있는 사람에게서 나온다"고 강조했다.

oneway@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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