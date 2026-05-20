한·인도 국방장관, '특별 전략적 동반자' 걸맞은 국방·방산 협력 확대 합의

한·인도, 7년 만의 장관급 회담…K9 자주포 등 방산협력 성과 재확인

사이버·PKO·국방대 등 3개 문서 체결…역내 '신뢰 가능한 파트너' 강조

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관과 라즈나트 싱 인도 국방부 장관이 20일 서울 국방부 청사에서 회담을 갖고 양국 간 국방 및 방위산업 협력 확대 방안을 논의했다.

이번 회담은 지난해 제12차 아세안 확대 국방장관회의(ADMM-Plus) 당시 안 장관이 싱 장관을 공식 초청한 데 따른 것이다. 인도 국방장관의 방한은 2019년 이후 7년 만이다.

20일 오전 국방부에서 안규백 국방부장관과 라즈나트 싱(Rajnath Singh) 인도 국방부장관이 의장행사에 임하고 있다. [사진= 국방부 제공] 2026.05.20 gomsi@newspim.com

두 장관은 지난 4월 한·인도 정상회담에서 발표한 '공동 전략 비전'을 토대로 양국 관계를 '특별 전략적 동반자 관계'에 걸맞게 격상시키기 위해 국방·방산 분야 협력을 한층 더 확대해 나가기로 했다. 특히 정례 협의체를 활성화해 체계적인 국방협력 틀을 강화하고, 다양한 영역에서의 협력 필요성과 중요성에 공감했다.

양측은 K9 자주포 사업 등 그동안의 방산협력 성과를 높이 평가하면서, 향후 방위산업 분야에서 상호 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다고 뜻을 모았다. 회담 직후에는 국방사이버 협력, 유엔 평화유지활동(PKO) 협력, 양국 국방대학교 간 협력 등 실질적 국방협력 체계 구축을 위한 협약서를 잇달아 체결했다.

20일 오전 국방부에서 안규백 국방부장관과 라즈나트 싱 인도 국방부장관이 임석한 가운데 한-인도 국방협력(UN PKO 분야) MOU 체결식이 열리고 있다. [사진= 국방부 제공] 2026.05.20 gomsi@newspim.com

안규백 장관은 한반도 평화공존을 위해 남북 간 신뢰를 회복하고 북한과의 대화를 재개하려는 우리 정부의 일관된 노력을 설명하고, 인도 정부의 지속적인 지지를 요청했다. 두 장관은 앞으로도 역내에서 신뢰할 수 있는 파트너로서 상호 호혜적인 협력을 지속·발전시키기로 했다고 국방부는 전했다.

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