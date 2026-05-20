[내일날씨] 전국 흐리고 비…대부분 오후에 그쳐

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서울 최저 16도·한낮 20도

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 21일은 전국에 비가 내리는 가운데 오후에 대부분 그치겠다.

20일 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 서해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받겠다.

[안동=뉴스핌] 정일구 기자 = 전국 대부분 지역에 비가 내린 20일 경북 안동 하화마을에서 우산을 쓴 관광객들이 발걸음을 옮기고 있다. 2026.05.20 mironj19@newspim.com

전국이 대체로 흐린 가운데 전남남해안과 제주도는 새벽, 전라내륙과 전남지역은 오전까지 비가 내리겠고, 강원영서를 포함한 중서부지역에 내리는 비는 오후에 대부분 그치겠다.

충청도와 경상도는 오후~저녁사이 다시 한때 비가 내리겠고, 강원영동은 자정까지 비가 내리겠다.

예상 강수량은 강원영동·강원산간 50~150mm, 제주산지 50~100mm, 수도권·강원내륙·충북 30~80mm, 충남·전라도·경상도·제주도·울릉도·독도 20~50mm, 경북·울릉도·독도 10~40mm다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 16도 ▲인천 15도 ▲수원 15도 ▲춘천 14도 ▲강릉 14도 ▲청주 14도 ▲대전 16도 ▲전주 17도 ▲광주 16도 ▲대구 16도 ▲부산 19도 ▲울산 16도 ▲제주 18도다.

최고기온은 ▲서울 20도 ▲인천 21도 ▲수원 20도 ▲춘천 20도 ▲강릉 17도 ▲청주 21도 ▲대전 22도 ▲전주 21도 ▲광주 21도 ▲대구 23도 ▲부산 23도 ▲울산 22도 ▲제주 22도다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~4.0m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com