[내일날씨] 전국 흐리고 비…대부분 오후에 그쳐

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 21일 전국에 비가 내리다 오후 대부분 그친다고 밝혔다.
- 전남남해안·제주는 새벽, 중서부는 오후까지 비가 오겠다.
- 강원영동 50~150mm, 미세먼지는 전 권역 좋음이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 21일은 전국에 비가 내리는 가운데 오후에 대부분 그치겠다.
20일 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 서해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받겠다.
전국이 대체로 흐린 가운데 전남남해안과 제주도는 새벽, 전라내륙과 전남지역은 오전까지 비가 내리겠고, 강원영서를 포함한 중서부지역에 내리는 비는 오후에 대부분 그치겠다.
충청도와 경상도는 오후~저녁사이 다시 한때 비가 내리겠고, 강원영동은 자정까지 비가 내리겠다.
예상 강수량은 강원영동·강원산간 50~150mm, 제주산지 50~100mm, 수도권·강원내륙·충북 30~80mm, 충남·전라도·경상도·제주도·울릉도·독도 20~50mm, 경북·울릉도·독도 10~40mm다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 16도 ▲인천 15도 ▲수원 15도 ▲춘천 14도 ▲강릉 14도 ▲청주 14도 ▲대전 16도 ▲전주 17도 ▲광주 16도 ▲대구 16도 ▲부산 19도 ▲울산 16도 ▲제주 18도다.
최고기온은 ▲서울 20도 ▲인천 21도 ▲수원 20도 ▲춘천 20도 ▲강릉 17도 ▲청주 21도 ▲대전 22도 ▲전주 21도 ▲광주 21도 ▲대구 23도 ▲부산 23도 ▲울산 22도 ▲제주 22도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~4.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com