농진청, 브라질서 K-농자재 세일즈…남미 인허가 협력 본격화

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생물농자재법 맞춰 현지 공략

농약 등록 상호인증 협력 논의

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농촌진흥청이 국내 농자재 기업의 남미 시장 진출 확대를 위해 브라질 정부·기업과 협력 강화에 나섰다.

농촌진흥청은 19일(현지시간) 브라질에서 '한-브라질 공동 학술대회 및 산업체 간담회'를 열고 농약 등록·평가 제도 협력과 국내 농자재 기업의 현지 진출 지원 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 행사는 지난 2월 체결된 한-브라질 농업 분야 업무협약 후속 조치로 마련됐다. 양국은 농약 등록과 평가 절차, 약효·약해, 인축 독성, 환경생태독성 평가 방식 등을 공유하고 농약 등록제도 상호인정과 표준화 방안을 논의했다.

농촌진흥청은 19일(현지시간) 브라질에서 '한-브라질 공동 학술대회 및 산업체 간담회'를 열고 농약 등록·평가 제도 협력과 국내 농자재 기업의 현지 진출 지원 방안을 논의했다. [사진=농촌진흥청] 2026.05.20 plum@newspim.com

국내 농자재 기업들은 브라질 농축산식품부(MAPA), 위생감시청(ANVISA), 환경청(IBAMA) 관계자들과 질의응답을 진행하며 현지 인허가 요건을 점검했다.

특히 최근 브라질이 시행한 생물농자재법(Bioinput법)에 맞춰 한국의 친환경 농자재 기술과 제품을 소개하고 현지 기업과 기업 간 거래(B2B) 회의도 진행했다.

농진청은 앞서 18일 브라질 농업연구소와 농업 현장을 방문해 현지 실증시험 체계 구축 방안을 협의했다. 이어 20일에는 브라질 농자재 등록기관들과 한-브라질 농약 등록 기준 상호인증 방안을 논의하고, 21일에는 환경기후변화부와 생물농자재·저위험 농약 사용 확대 협력을 추진할 계획이다.

김수일 농진청 농산물안전성부장은 "이번 공동 학술대회와 산업체 간담회는 브라질의 생물농자재 육성 전략에 한국의 우수한 기술력을 결합한 자리"라며 "브라질과의 협력 강화로 케이(K)-농자재의 남미 시장 진출이 본격화될 것으로 기대된다"고 말했다.

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