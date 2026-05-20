인텔리안테크, 싱가포르 위성통신 전시회 'Satellite Asia 2026' 참가

AI 핵심 요약beta
- 인텔리안테크가 20일부터 22일까지 싱가포르 전시회에 참가했다.
- 항공 모빌리티·UAV·방산용 위성통신 포트폴리오를 선보인다.
- 극한 환경서 안정적 연결로 공공·모빌리티 시장을 공략한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 위성통신 솔루션 기업 인텔리안테크가 이날부터 오는 22일까지 싱가포르에서 열리는 아시아 대표 위성통신 전시회 'Satellite Asia 2026'에 참가한다고 20일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 전시의 핵심 컨셉은 항공 모빌리티, 무인 이동체(UAV), 방산 및 공공 사업이다. 저궤도 평판형 안테나 등을 활용해 극한 환경에서도 높은 신뢰성과 안정적인 연결성을 보장하는 차세대 위성통신 포트폴리오를 선보일 예정이다.
글로벌 위성통신 시장은 우주 인프라가 국방, 인공지능(AI), 클라우드 생태계를 연결하는 핵심 기반으로 진화하고 있다. 전 세계적으로 국가 주도의 주권형 통신 인프라와 방산 보안 수요가 증가하는 가운데, 인텔리안테크는 항공, UAV, 방산 등 고도화된 기술이 요구되는 공공 및 모빌리티 시장을 집중 공략할 방침이다.
인텔리안테크 관계자는 "이번 전시는 차세대 우주 통신 생태계의 핵심 파트너로서 당사의 통합 역량을 증명하는 중요한 자리"라며 "글로벌 리더십을 더욱 확고히 다지겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com