렉서스 복합문화공간 커넥트투, 누적 방문객 400만명 돌파

AI 핵심 요약beta
- 렉서스코리아가 20일 커넥트투 누적객 400만명 달성했다고 밝혔다
- 400만번째 방문객 박준수씨에겐 40만 그린포인트와 기념행사를 진행했다
- 커넥트투는 전동화 모델 전시·시승 등 체험 프로그램을 운영 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 렉서스코리아는 서울 잠실 롯데월드몰의 브랜드 복합문화공간 커넥트투가 누적 방문객 400만명을 달성했다고 20일 밝혔다.
2014년 10월 개관한 커넥트투는 차량 전시와 시승, 라이프스타일 경험을 제공하는 공간으로 운영되고 있다.
렉서스코리아는 400만 번째 방문객인 박준수 씨를 대상으로 축하 행사를 열었다. 렉서스 'NX 350h' 고객인 박 씨는 가족과 함께 커넥트투를 꾸준히 방문해 온 것으로 알려졌다. 회사는 감사의 의미로 매장에서 사용 가능한 40만 그린 포인트를 전달했다.
행사 당일 커넥트투를 이용 중이던 모든 고객에게는 '제주 한라산 크로와상' 무료 쿠폰을 증정했다. 이 메뉴는 마스터 드라이버 모리조가 추천한 스페셜 메뉴로, 렉서스 영파머스 소속 농부의 감귤잼을 사용했다.
현재 커넥트투에서는 'LX 700h'와 'RX 450h+' 등 전동화 모델을 전시하고 있다. 매주 목요일부터 일요일까지 렉서스 전동화 모델을 최대 6시간 동안 시승할 수 있는 '드라이빙 익스피리언스' 프로그램을 네이버 예약을 통해 운영 중이다.
chanw@newspim.com