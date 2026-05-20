BNK금융, 재즈 음악회 'May we Jazz' 개최…예술로 소통

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지역 대표 재즈 앙상블 '이병주 밴드' 출연

정통 재즈·대중적 곡 포함 다양한 레퍼토리 선사

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = BNK금융그룹은 20일 시민 참여형 문화공연 'Play on BNK(시민과 함께 즐기다)' 재즈 음악회 'May we Jazz'를 개최한다고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = BNK금융그룹은 20일 시민 참여형 문화공연 'Play on BNK(시민과 함께 즐기다)' 재즈 음악회 'May we Jazz'를 개최한다고 발표했다. [사진=BNK금융그룹]2026.05.20 dedanhi@newspim.com

이번 공연은 27일 부산은행 본점 2층 오션홀에서 진행될 예정이다. 올해로 24회를 맞이한 'Play on BNK'는 시민들에게 예술을 통한 소통과 여유를 제공하기 위해 마련된 문화예술 프로그램이다. 이 프로그램은 클래식, 국악, 코미디, 강연, 영화 등 다양한 장르의 콘텐츠를 누구나 쉽게 즐길 수 있도록 하고 있다.

27일 오후 7시에 열리는 이번 공연에는 지역 대표 재즈 앙상블 '이병주 밴드'가 출연하며, 이들은 정통 재즈와 대중적인 곡들을 포함한 다양한 레퍼토리를 통해 가족과 함께 즐길 수 있는 감성적인 공연을 선사할 계획이다.

관람 신청은 20일 오후 5시부터 26일까지 부산은행 모바일뱅킹을 통해 무료로 가능하며, 좌석은 지정석과 비지정석으로 나뉜다. 공연 시작 10분 전인 오후 6시 50분 이후에 입장하는 관객은 원활한 공연 진행을 위해 좌석 구분 없이 배정될 예정이다.

빈대인 회장은 "문화예술은 시민들의 지친 일상에 가장 가까운 위로가 될 것이라 생각한다"며 "앞으로도 지역민들이 일상 속에서 문화예술을 즐길 수 있도록 다양한 공연과 문화사업을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, 지난 4월에는 'Play on BNK'의 일환으로 지역 어린이들을 위한 '아이러브페스티벌' 문화축제를 개최해, 인기 애니메이션 '캐치티니핑 싱어롱쇼'로 큰 호응을 얻었다.

dedanhi@newspim.com