우영미·알랭 뒤카스 협업 레스토랑 '사피드 서울' 이태원 오픈

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 패션 브랜드 우영미(WOOYOUNGMI)가 셰프 알랭 뒤카스(Alain Ducasse)와 협업한 레스토랑 '사피드 서울(Sapid Seoul)'을 20일 우영미 이태원 플래그십 스토어 지하에 오픈한다고 밝혔다.

[사진=사피드 서울]

사피드 서울은 프랑스 파리 외 지역에 처음으로 선보이는 사피드 매장으로, 알랭 뒤카스의 '노마드 퀴진(Nomad Cuisine)' 철학을 바탕으로 운영된다. 버터와 크림 사용을 줄이고 지방과 설탕, 인위적인 가공을 최소화하여 재료 본연의 맛을 살리는 조리 방식을 채택했다.

메뉴는 채소, 곡물, 해산물을 중심으로 구성하고 육류를 조합하는 방식을 취하며, 김치 등 한국의 로컬 식재료를 프렌치 조리법으로 재해석해 제공한다. 전체 식재료의 80% 이상은 국내 지역 농가 및 소규모 생산자와의 협업을 통해 조달한 국산 제철 원료로 구성된다.

[사진=사피드 서울]

공간 기획은 디자이너 우영미의 미학적 관점을 반영해 절제된 분위기로 연출됐다. 조명과 천장 부분에는 우영미 컬렉션의 민화를 현대적으로 재해석해 오려 붙인 대형 패브릭 장식을 적용했다. 내부에는 1970년대 무라노 빈티지 램프와 업사이클링 조명, 알랭 뒤카스가 수집한 18세기 식물 표본집(Herbarium) 등이 배치됐다. 레스토랑 스태프가 착용하는 셔츠와 앞치마 역시 디자이너 우영미가 직접 제작했다.

디자이너 우영미는 이번 프로젝트에 대해 패션과 미식이 교차하는 지점에서 기획됐다며 미식과 패션, 공간을 아우르는 브랜드의 라이프스타일 경험을 제시하겠다고 밝혔다.

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