[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 5월 20일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 평일 오후4시 경제 뉴스레터 '투데이ANDA'를 발송했다.
- 20일자 뉴스레터엔 삼성전자 노사교섭·대통령 발언·미일금리·GTX부실·성장률 등 핵심 기사가 담겼다.
- 연예·스포츠를 다룬 'K스타 월드스타' 뉴스레터는 토요일 오후3시에 주1회 발송된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
20일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲삼성전자 노사, 오후 4시 교섭 재개...김영훈 노동장관 직접 조정 ▲李대통령, 삼성노조 겨냥 "적정한 선 있어…세전 영업이익 배분, 투자자도 못 해" ▲[미·일 금리 폭주] 일본채 금리 2.8% 유혹과 엔저 공포…은행 투자전략은 '신중' ▲현대건설 대표, GTX 철근 누락에 "원인 제공자로 모든 책임 통감" ▲[이재명 정부 1년] 1분기 성장률 OECD 1위…법인세 101조 전망 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.