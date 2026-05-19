[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 5월 19일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국은 평일 오후 4시에 경제뉴스
- '투데이 ANDA'를 발행해 핵심 이슈를 전한다.
- 19일자 뉴스레터에는 노사협상·한일회담
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
19일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲삼성전자 노사 합의 가능성은… 중노위 "한두 가지 쟁점 막바지 절충" ▲李대통령, 고향 안동서 다카이치 日총리 맞이 "어제부터 기다렸다"▲서울·대구·부산·울산·경남 '초접전'...지방선거 승부 가를 4대 변수는 ▲美 소형주·소비재·주택주, 금리 급등 직격탄 맞을 가능성 ▲1분기 가계 대출잔액 1865조 역대 최대…빚투 등 영향 13조 증가 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.