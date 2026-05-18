[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 5월18일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국은 18일 경제 핵심기사 뉴스레터 '투데이 ANDA'를 발송했다
- 이번 뉴스레터엔 삼성전자 노사갈등·메모리값 폭등·국민연금·스테이블코인 등 이슈가 담겼다
- '투데이 ANDA'는 평일 오후 4시, 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 발송된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
18일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲삼성전자 점거 등 최악 피했지만…노조, 예정대로 21일 파업 강행 예고 ▲삼성전자 노사, 2차 사후조정 회의 진행…중노위원장 "내일까지 지속" ▲메모리값 폭등에 갤럭시 판매가 23%↑...Z폴드8 '300만원 시대' 여나 ▲일해도 국민연금 안 깎인다…월 소득 519만원까지 연금 전액 수령 ▲금융지주, 법제화 전 온체인 선점전…스테이블코인 '물밑 경쟁' 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.