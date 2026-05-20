인도, 비필수 수입품 제한 조치 검토...루피화 가치 방어 '총력'

중동 분쟁발(發) 고유가 쇼크…루피화 가치 연일 '사상 최저'

13일 금·수입 관세 대폭 인상, 16일에는 모든 은제품 수입 제한 품목으로 지정

"국내 제조업 활성화에도 도움 기대"

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도 정부가 귀금속 및 전자제품 등 비필수 품목의 수입을 제한하는 방안을 검토 중이다. 수입 억제를 통한 외화 유출 차단으로 루피화 환율을 방어하고 자국 제조업 활성화까지 도모한다는 방침이다.

20일(현지 시간) 인도 이코노믹 타임스(ET)는 인도 정부 소식통을 인용해 이같이 보도하며, 정부가 각 부처에 수입 제한 대상 품목 목록을 작성할 것을 주문했다고 전했다. 해당 사안은 다음 주 예정된 중동 위기 관련 부처 간 회의에서 논의될 것으로 보인다고 매체는 덧붙였다.

인도는 현재 루피화 환율 방어를 위해 총력을 기울이고 있다. 중동 전쟁 여파로 국제 유가가 급등하면서 루피화 가치는 사상 최저치로 떨어진 상황이다. 세계 3위 원유 수입 대국인 인도의 에너지 비용 부담이 급증했고, 고유가가 인플레이션 상승 및 무역수지 적자 등을 유발해 인도 경제 전반에 타격을 줄 것이라는 우려가 외국인 자본 이탈을 부추기면서 루피화 하락을 더욱 압박하고 있다.

ET가 인용한 자료에 따르면, 인도의 상품 무역 적자는 3월의 207억 달러(약 31조 2425억 원)에서 지난달 284억 달러로 확대된 것으로 나타났다.

루피화 가치는 19일 달러당 96.2루피로 마감했다. 달러 대비 루피화 가치는 이날까지 6거래일 연속 최저치를 기록한 것이다.

한 관계자는 "수입 제한 조치는 핵심 공급망에 차질을 주지 않도록 신중하게 조정될 것"이라며 충분한 협의를 거친 뒤에 시행될 것이라고 밝혔다.

이 관계자는 "국내 생산에도 불구하고 수입되는 품목이 많아 루피화에 더욱 부담을 주고 있다"며 "업계와의 협의를 통해 이러한 (비필수) 품목의 수입을 줄이도록 노력 중이다. 상황에 따라 추가적인 수입 제한이나 관세 인상 조치를 고려할 수도 있다"고 덧붙였다.

[AI 일러스트=홍우리 기자]

앞서 10일 나렌드라 모디 인도 총리는 공개 석상에서 글로벌 불확실성에서 외화보유고를 지켜야 한다며 향후 1년간 금 구매를 자제할 것을 촉구했다.

이후 인도 정부는 13일자로 금과 은의 수입 관세를 기존 6%에서 15%로 대폭 인상하고, 면세 수입 자격을 가진 귀금속 제조업체의 금괴 수입량을 제한했다. 3일 뒤인 16일에는 모든 은 제품을 수입 제한 품목으로 지정했고, 이에 따라 인도 상공부 산하 대외무역총국의 허가가 있어야만 은괴 등 은 제품을 수입할 수 있게 됐다.

피유시 고얄 상공부 장관은 18일 뉴델리 행사장에서의 한 연설에서 "국내에서 조달 가능한 제품은 수입을 자제해야 한다"며 외부 압력 속에서 루피화 가치를 보호하려는 정부의 노력을 강조했다.

고얄 장관은 "어떤 상품이 수입되는지 주의 깊게 살펴봐야 한다. 인도에서 생산할 수 있는 품목들을 살펴보면 기회를 발견할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

hongwoori84@newspim.com