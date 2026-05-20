김영훈 노동부 장관, 오후 4시부터 삼성전자 노사교섭 직접 조정

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오전 중노위 사후조정은 불성립으로 종료

노동부 "자율교섭으로 해결되도록 최대한 지원"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 삼성전자 임금협상 관련 2차 사후조정회의가 불성립한 가운데, 김영훈 고용노동부 장관이 직접 노사 교섭을 조정하기로 했다.

고용노동부는 20일 오후 4시 경기고용노동청에서 김 장관이 직접 조정하는 삼성전자 노사교섭이 진행된다고 밝혔다.

앞서 삼성전자 노사는 이날 오전 10시 정부세종청사 중앙노동위원회에서 임금협상 관련 2차 사후조정회의를 진행했지만 불성립으로 조정회의는 마무리됐다.

사후조정회의 종료 직후 노동부와 중노위는 노사가 모두 사후조정을 두고 결렬이 아닌 불성립이라는 입장을 공유하고 있다는 점을 언급하면서 대화가 재개될 가능성이 있다고 강조한 바 있다.

김영훈 고용노동부 장관 [사진=뉴스핌DB]

노사 모두 회의 종료 이후에도 대화 의지가 있다는 입장을 밝혔다. 최승호 삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 "경영진 의사결정 지연으로 사후조정 절차 종료된 점에 깊은 유감을 표한다"면서도 "파업 기간 중에도 언제나 대화할 의사가 있으며 타결 위한 노력을 멈추지 않을 것"이라고 했다.

삼성전자는 입장문을 통해 "노조는 회사가 성과급 규모와 내용 대부분을 수용했음에도 불구하고 적자 사업부에도 사회적으로 용납되기 어려운 규모의 보상을 하라는 요구를 굽히지 않았다"고 밝히면서도 "추가 조정 또는 노조와의 직접 대화를 통해 마지막까지 문제 해결을 위한 노력을 계속할 것"이라고 했다.

노동당국은 이날 오전 회의 종료 직후부터 오는 21일 총파업 돌입 전까지 노사 추가 대화를 위한 지원을 이어가겠다고 강조했다.

박수근 중노위원장은 "(노사가 서로에) 상당히 접근했다"며 "노사가 합의해 사후조정을 요청한다면 언제든지 조정을 개시해 노사 교섭을 지원할 것"이라고 밝혔다.

홍경의 노동부 대변인도 "당사자 대화를 통한 해결이라는 대원칙 하에 자율교섭으로 해결될 수 있도록 형식에 구애받지 않고 정부에서 최대한 지원하겠다"고 강조했다.

sheep@newspim.com