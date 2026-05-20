[총파업 현실화] "교섭서 배제"…삼성전자 DX 구성원 반발 본격화

DX 노조, 노태문 대표에 공식 면담 요청

DX 법률대응연대도 나서 교섭 중단 촉구

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 노사 갈등이 장기화하는 가운데 디바이스경험(DX) 부문 직원들의 반발 움직임도 본격화하고 있다. 총파업 돌입 여부를 둘러싼 노사 협상이 이어지는 상황에서 DX 부문 노조는 경영진에 공식 면담을 요청하며 "DX 직원 처우 문제가 임금교섭 과정에서 배제됐다"고 문제를 제기했다.

20일 업계에 따르면, 삼성전자노동조합(SECU)과 전국삼성전자노조 수원지부는 이날 노태문 대표이사 사장에게 공식 면담 요청 공문을 발송했다.

삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 조합원들이 지난달 23일 오후 경기 평택에서 열린 투쟁 결의대회에서 구호를 외치고 있다. 이날 조합원들은 성과급 산정 기준 개편을 요구하며 총파업 쟁의행위를 결의했다. [사진=뉴스핌DB]

노조는 공문에서 "이번 교섭에서 DX 조합원과 직원의 처우개선과 관련 주요 논의가 되지 않았다는 점에 대해 깊은 실망을 전한다"며 "(대표이사의) 회신이 없을 경우 직접 찾아뵙겠다"고 밝혔다.

이번 공문은 반도체(DS) 부문 중심으로 진행된 성과급 협상 과정에서 DX 직원들이 소외감을 느낀 데 따른 움직임으로 해석된다. 노사는 최근 초과이익성과급(OPI) 재원 기준과 사업부별 배분 비율 등을 두고 협상을 이어왔지만, 협상 과정에서 사실상 DS 중심 논의가 이어졌다는 지적이 DX 안팎에서 꾸준히 제기돼 왔다.

실제 DX 부문 직원들로 구성된 '삼성전자 직원 권리 회복 법률대응연대'는 이날 수원지방법원 앞에서 기자회견을 열고 초기업노조의 교섭 중단과 교섭 요구안 재검토를 촉구하기도 했다. 이들은 "일부 지도부 중심으로 교섭이 진행되면서 DX 부문 의견이 충분히 반영되지 않았다"고 주장했다.

이날 오전 중앙노동위원회(중노위) 사후조정은 결렬됐지만, 오후 노사 협상이 재개될 예정이다. 고용노동부는 김영훈 고용노동부 장관이 직접 조정에 참여하는 삼성전자 노사 교섭이 이날 오후 4시 경기지방고용노동청에서 열린다고 안내했다. 정부가 장관급 조정에 나선 것은 총파업 현실화에 따른 산업 파장 가능성을 고려한 대응으로 풀이된다.

업계에서는 이번 갈등이 단순 임금협상을 넘어 사업부 간 성과 보상 체계와 조직 내 형평성 문제로 확산하고 있다는 분석이 나온다. 재계 한 관계자는 "반도체 호황으로 사업부 간 실적 격차가 커진 상황에서 성과 보상 체계 논란까지 겹치며 내부 갈등이 드러나고 있다"며 "향후 삼성전자가 사업부 간 균형과 조직 통합 문제를 어떻게 관리할지가 중요해질 것"이라고 말했다.

aykim@newspim.com