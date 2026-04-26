AI 통해 혁신한 공공기관 찾는다…정부, 30개 우수 사례 시상

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전국민 AI 경진대회 추진

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 공공기관의 인공지능(AI) 활용 확산을 위해 공공기관을 대상으로 AI 경진대회를 열기로 했다.

26일 정부에 따르면 재정경제부와 과학기술정보통신부가 주최하고 한국지능정보사회진흥원이 주관하는 '2026 공공기관 AI 혁신 챌린지'가 지난 24일 공고됐다.

정부가 공공기관의 인공지능(AI) 활용 확산을 위해 공공기관을 대상으로 AI 경진대회를 연다. 사진은 '2026 공공기관 AI 혁신 챌린지' 포스터[제공=재정경제부]

정부는 전국민 200만명 이상 참여를 목표로 '전국민 AI 경진대회'를 추진 중이다. 공공기관 AI 혁신 챌린지는 지난달 26일 개막한 '전국민 AI 경진대회'의 총 14개 트랙 중 공공기관을 대상으로 열리는 대회다.

대회는 크게 AI 서비스 실증 부문과 AI 활용 우수사례 부문으로 나뉜다. AI 서비스 실증 부문은 공공기관이 AI를 활용한 신규 서비스를 직접 기획하고 실제 적용 가능성을 검증하는 방식으로 진행된다. AI 활용 우수사례 부문은 기존에 공공기관이 추진한 AI 서비스의 성과와 확산 가능성을 평가한다.

각 부문은 자유 주제와 지정 주제로 구분해 접수한다. 지정 주제는 사회 현안 해결 등 공공성이 높은 분야를 중심으로 진행된다.

참가 대상은 알리오 공시 기준 전체 공공기관이다. 중소기업, 스타트업, 대학, 연구기관 등도 공공기관과 공동으로 참여할 수 있다. 신청 기간은 6월 1일부터 8월 28일까지이며, 서면심사와 발표심사 등 전문가 평가를 거쳐 최종 30개 내외의 우수사례가 선정된다. 결과 발표와 시상식은 올해 4분기 중 진행될 예정이다.

재경부 장정진 공공정책국장은 "이번 공공기관 AI 혁신 챌린지를 통해 현장 중심의 혁신 모범 사례를 적극 발굴하고 전 공공부문으로 확산할 것"이라고 말했다.

wideopen@newspim.com