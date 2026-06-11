케이뱅크, 파킹통장 '플러스박스' 고객에 우대금리 쿠폰 제공 이벤트

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잔액 1000만원 초과~3000만원 이하 고객 최대 연 2.5% 금리

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크는 11일 파킹통장 '플러스박스' 고객을 위한 우대금리 쿠폰 제공 이벤트를 실시한다고 발표했다.

이번 이벤트는 최근 투자 대기자금의 증가로 파킹통장에 대한 수요가 늘어남에 따라, 고객들에게 더 유연한 자금 운용의 혜택을 제공하기 위해 기획됐다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크는 11일 파킹통장 '플러스박스' 고객을 위한 우대금리 쿠폰 제공 이벤트를 실시한다고 발표했다. [사진=케이뱅크]2026.06.11 dedanhi@newspim.com

케이뱅크는 전체 고객 중 플러스박스 이용 비율이 지난해 5월 말 대비 올해 5월 말 기준 5%포인트 이상 증가했다고 밝혔다.

이벤트에 참여하면 플러스박스에 연 0.3% 포인트의 추가 우대금리를 제공받는 금리쿠폰을 지급받을 수 있다. 고객은 이벤트 페이지에서 '금리쿠폰 받기'를 선택해 발급받아야 하며, 쿠폰은 발급일로부터 7일 이내에 사용해야 한다. 우대금리는 쿠폰 적용일로부터 30일 동안 제공된다.

적용 금액 구간은 이벤트 시작 직전인 10일 기준으로 고객별 플러스박스 잔액에 따라 달라지며, 예를 들어 잔액이 1000만 원 초과에서 3000만 원 이하인 고객은 우대금리를 제공받게 된다. 이에 따라 최대 연 2.5% 금리가 적용될 수 있다.

고객별 우대금리 적용 구간은 플러스박스 화면에서 바로 확인 가능하다. 잔액이 없거나 플러스박스를 보유하지 않은 고객도 이번 이벤트를 통해 새로 개설하면 최대 1000만 원 이하까지 우대금리를 적용받을 수 있다.

플러스박스는 하루 만 맡겨도 이자가 쌓이는 케이뱅크의 파킹통장으로, 금액 제한 없이 이용 가능하다. 잔액이 5000만 원 이하인 경우 연 1.7%, 초과 시에는 연 2.2%의 금리가 적용된다. 1인당 최대 10개의 플러스박스를 만들 수 있어 용도별 관리가 용이하다.

또한, 매일 이자를 받는 '바로 이자받기' 서비스가 제공돼 고객은 빠르게 이자를 받을 수 있도록 알림 기능을 이용할 수 있다.

케이뱅크 관계자는 "이번 이벤트를 통해 파킹통장 이용 고객들에게 실질적인 금리 혜택을 제공할 수 있을 것으로 기대하며, 앞으로도 고객의 수요에 맞춘 금융 서비스를 계속 선보일 계획"이라고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com