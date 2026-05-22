케이뱅크, 1분기 중저신용자 대출 비중 31.9%

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크는 22일 1분기 중저신용자 신용대출 비중이 31.9%라고 밝혔다
- 2017년 출범 이후 중저신용자에게 총 8조6600억원 신용대출을 공급했다
- 중저신용자 신용점수 개선과 보증서·서울시 안심통장 등 대출 상품을 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 케이뱅크는 올해 1분기 중저신용자 신용대출 평균잔액 비중이 31.9%를 기록했다고 22일 밝혔다. 신규 취급액 기준으로는 33.6%에 달했다.
2017년 출범 이후 누적으로 중저신용자에게 8조6600억원의 신용대출을 공급했다.
1분기 민간중금리대출 공급액은 2450억원으로 인터넷은행 중 최대 규모였다.
중저신용자의 신용 개선 효과도 나타났다. '신용대출 플러스' 상품 실행 고객 중 48.4%는 대출 실행 후 1개월 내 신용점수가 올랐다. 평균 상승폭은 46점이었으며, 일부 고객은 242점 이상 상승했다. 대출 실행 고객 중 12%는 신용도가 개선돼 고신용자로 전환됐다.
케이뱅크는 이달 경기신용보증재단과 협력해 앱 내에서 보증서대출을 신청·실행할 수 있는 상품을 출시했다. 지난 3월에는 서울시 개인사업자 대상 최대 1000만원 한도의 마이너스통장 방식 대출 '서울시 안심통장'과 기존 대출을 모바일로 갈아탈 수 있는 '사장님대출 갈아타기' 서비스를 내놨다.
romeok@newspim.com