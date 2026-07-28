서울 강북 오피스텔서 여성 살해 50대 긴급체포…검거 당시 마약 소지

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 서울 강북구의 한 오피스텔에서 50대 여성을 살해한 혐의를 받는 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 경찰에 붙잡힌 남성이 검거 당시 마약을 소지하고 있었던 것으로 드러났다.
28일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 이날 오전 1시40분쯤 50대 남성 A씨를 살인 혐의로 긴급체포했다.
A씨는 이날 새벽 강북구 수유동의 오피스텔에서 50대 여성 B씨에게 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받는다.
경찰은 살인 혐의 관련 제보를 받고 출동해 A씨를 검거했다. 경찰은 사건 현장에 마약 관련 물품을 발견했다. 경찰은 마약범죄 관련성에 대해서도 수사할 예정이다.
경찰은 A씨를 상대로 범행의 동기 등 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다. 다만 A씨는 체포 이후 진술을 거부하며 마약 간이시약 검사 등에도 협조하지 않고 있는 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨와 B씨의 관계에 대해서도 확인하고 있다. 이 둘이 가족이나 동거 관계는 아닌 것으로 현재까지 조사됐다.
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