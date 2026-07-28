진영승 합참의장, 신임 인도 국방총장과 첫 공조통화… 북핵 위협 속 안보·방산 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 진영승 합참의장은 28일 인도 국방총장과 첫 통화를 하고 안보 정세와 군사협력 확대를 논의했다
- 양측은 북한 핵미사일 위협 등 인도·태평양 안보 불확실성 속 국제사회의 긴밀한 공조 필요성에 공감했다
- 두 나라는 군사교육·해상훈련·방산협력 성과를 높이 평가하고 해군 연합훈련을 계기로 해양안보 협력을 심화하기로 했다
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군사교육·해양안보 협력 성과 재확인…밀란 훈련 계기 해군 협력 진전키로
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 진영승 합동참모의장은 28일 최근 취임한 인도 국방총장 라자 수브라마니 육군 대장과 첫 공식 공조통화를 갖고 한반도를 포함한 인도·태평양 지역 안보 정세와 양국 군사교류·협력 확대 방안을 논의했다.
이번 통화는 양국 군의 전략적 소통을 강화하고 미래지향적 군사협력을 발전시키기 위한 취지로 이뤄졌다고 합참은 밝혔다.
진 의장은 통화에서 수브라마니 국방총장의 취임을 축하하고, 6·25전쟁 당시 인도가 의료지원단을 파견하는 등 대한민국을 위해 보여준 헌신과 기여에 사의를 표했다. 그는 이러한 역사적 신뢰와 우호를 바탕으로 양국 군사교류협력을 한층 더 발전시키기를 기대한다고 강조했다.
양측은 최근 한반도와 인도·태평양 지역 안보 정세에 대한 인식을 공유하고, 북한의 핵·미사일 위협을 포함한 역내 안보환경의 불확실성이 증대되는 상황에서 국제사회의 긴밀한 협력과 공조가 중요하다는 데 공감했다. 합참은 "이번 공조통화를 계기로 양국 군의 신뢰와 우의를 더욱 공고히 하고 다양한 분야로 협력의 폭을 넓혀 나가기로 했다"고 전했다.
통화에서 양측은 그동안 추진해 온 군사교육과 인적 교류, 해양안보협력 및 K-9 자주포를 비롯한 방산협력 등 양국 간 실질적 협력 성과를 높이 평가했다. 특히 올해 2월 인도가 주관한 다국적 연합 해상훈련 '밀란(MILAN)'에 대한민국 해군이 참가한 것을 계기로 양국 해군 간 상호운용성과 협력이 한층 강화됐다는 데 의견을 같이했다.
합참은 앞으로도 신임 인도 국방총장과의 전략적 소통 채널을 바탕으로 군사교육, 연합훈련, 해양안보 및 방산 등 분야에서 협력을 심화해 나갈 계획이다.
gomsi@newspim.com