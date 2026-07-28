인태연 소진공 이사장 "신입직원, 소상공인의 든든한 우군 돼야"

AI 핵심 요약beta
- 인태연 이사장이 28일 신입직원 60명과 대화를 진행했다.
- 조직 비전·핵심 가치와 소상공인 지원 역할을 강조했다.
- 직원 열정과 수평적 조직문화로 공단 미래 강화를 당부했다.
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[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 신입직원들에게 현장 중심의 업무 역량과 공직자로서의 책임감을 당부했다.
소진공은 인 이사장이 지난 28일 2026년도 상반기 신입직원 입문교육 현장을 찾아 신입직원 60명과 '이사장과의 대화'를 진행했다고 29일 밝혔다.
이번 행사는 지난 16일 열린 신입직원 임용식에 이어 이사장과 신입직원 간 자유로운 소통을 통해 조직에 대한 소속감과 공감대를 높이기 위해 마련됐다.
이날 인 이사장은 이날 소진공의 비전과 핵심 가치를 설명하고 소상공인이 지닌 경제적·사회적·문화적 가치와 주요 사업, 신입직원에게 기대하는 역할 등을 공유했다.
이어진 질의응답 시간에서 신입직원들은 공직자로서 갖춰야 할 자세와 조직생활에 필요한 마음가짐, 공단의 발전 방향 등을 질문하기도 했다.
인 이사장은 "공단의 미래는 직원들의 창의적인 아이디어와 열정으로 더욱 단단해질 수 있다"며 "소상공인 지원 전문기관의 직원이라는 자부심을 갖고 소상공인의 든든한 우군이 돼주길 기대한다"고 말했다.
그러면서 "직원들의 다양한 목소리에 귀를 기울이며 직급과 세대를 넘어 함께 성장하는 수평적인 조직문화를 만들어가겠다"고 덧붙였다.
한편 신입직원들은 입문교육을 마친 뒤 다음달부터 전국 각 부서에 배치돼 업무를 시작할 예정이다.
jongwon3454@newspim.com