한국투자증권, ISA 이벤트 진행…경품·리워드 등 혜택 제공

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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 오는 7월 31일까지 뱅키스 ISA 중개형 계좌 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 이벤트는 개인투자자의 적립식 투자와 절세 자산 관리를 지원하기 위해 마련됐다. 뱅키스(BanKIS) ISA 중개형 계좌를 보유한 고객이 '주식·상장지수펀드(ETF) 모으기' 서비스를 신청하고 100만원 이상 매수 체결을 완료하면 경품 추첨 대상이 된다.

한국투자증권은 해당 조건을 충족한 고객 중 30명을 추첨해 60만원 상당의 호텔 2인 코스 식사권을 제공한다. 주식·ETF 모으기는 정기 매수를 통해 매수 시점을 분산하는 적립식 투자 서비스다.

[사진=한국투자증권]

신규 계좌 개설 및 자산 이전 고객을 위한 리워드도 제공한다. 신규 고객이 100만원 이상 순입금하면 1만원권 상품권을 지급한다. 다른 금융사에서 자산을 이전하는 고객에게는 순입금액 규모에 따라 최대 91만원의 리워드를 제공한다.

조기 입금 고객을 대상으로 한 추가 혜택도 있다. 6월 30일 이전에 500만원 이상을 입금하는 얼리버드 고객에게는 1만원의 추가 혜택을 제공한다.

한국투자증권은 뱅키스 특판 발행어음도 선착순으로 공급한다. 특판 상품은 ISA 계좌 입금액의 최대 5배까지 가입할 수 있으며, 가입 한도는 10억원이다.

특판 발행어음의 세전 수익률은 2026년 6월 11일 기준 만기에 따라 다르다. 6개월물은 연 4.0%, 9개월물은 연 4.1%, 12개월물은 연 4.2%가 적용된다.

개인종합자산관리계좌(ISA)는 하나의 계좌에서 주식, 채권, 펀드 등 금융상품을 운용할 수 있는 계좌다. 연간 2000만원까지 납입할 수 있으며, 총 납입 한도는 최대 1억원이다.

ISA에서 발생한 소득은 서민형 기준 최대 400만원까지 비과세 혜택을 받을 수 있다. 비과세 한도를 초과한 소득에는 9.9% 분리과세가 적용된다.

한국투자증권 관계자는 "절세와 분산 투자에 대한 고객들의 관심이 높아짐에 따라 ISA의 제도적 장점과 이벤트 혜택을 함께 제공하기 위해 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 고객 자산 관리에 필요한 상품과 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com