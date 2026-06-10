한국투자증권, MTS서 AI 줍줍 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 10일 MTS에서 19일까지 AI 줍줍 이벤트를 진행했다
- MTS '지금 종목은' 조회·공유·푸시 설정 시 매일 최대 3만8천원의 예수금을 지급했다
- AI 종목분석 서비스 '지금 종목은'은 출시 10여일 만에 300만회 조회를 넘기며 초보자도 이해하기 쉬운 투자정보를 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공유·푸시 설정하면 추가 혜택 제공
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 오는 19일까지 모바일 트레이딩 시스템(MTS)을 통해 'AI 줍줍 이벤트'를 진행한다고 10일 밝혔다.
이번 이벤트는 투자자들이 한국투자증권 MTS의 AI 종목분석 서비스 '지금 종목은'을 체험할 수 있도록 마련됐다.
이벤트 참여자는 MTS에서 '지금 종목은' 화면을 조회하면 매일 최대 3만원의 예수금을 즉시 받을 수 있다. 이벤트를 다른 투자자에게 공유하면 매일 최대 500원, AI 시황 앱 푸시(Push) 수신을 설정하면 매일 최대 300원의 예수금을 추가로 받을 수 있다.
지급된 예수금은 국내 주식 거래에 사용할 수 있다. 오는 26일까지 사용하지 않은 잔액은 소멸된다.
'지금 종목은'은 이달 초 한국투자증권 MTS 개편과 함께 선보인 AI 종목분석 서비스다. 출시 후 약 10여일 만에 누적 조회수 300만회를 넘겼다.
해당 서비스는 개별 종목의 주요 이슈와 투자 포인트, 수급 동향, 가격 변동 요인 등을 분석해 시각화된 정보로 제공한다. 한국투자증권은 투자 정보를 초보 투자자도 한눈에 이해하기 쉽게 제공하는 데 초점을 두고 있다고 설명했다.
한국투자증권은 AI를 활용한 MTS 투자정보 제공 기능을 강화하고 있다. 사용자 의견을 반영해 분석 결과의 표현 방식, 화면 구성, 정보 제공 범위 등을 개선하고 있다.
한국투자증권 관계자는 "이번 이벤트는 더 많은 투자자가 AI 종목분석 서비스를 직접 체험하고 실제 투자 계획에 활용할 수 있도록 돕기 위해 마련했다"며 "앞으로도 개인 맞춤형 투자 정보 제공과 대화형 투자 서비스 등 AI 기술 기반 스마트 투자 플랫폼 개선을 추진할 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com