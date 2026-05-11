한국투자증권·토스, KRX 금현물 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 11일 토스와 제휴해 KRX 금현물 거래 이벤트를 진행한다.
- 앱 계좌개설 후 선착순 2만 명에게 1만 원 지급하고 금현물 매수 고객에게 최대 50만 원 혜택금을 추첨 제공한다.
- KRX 금현물은 세금 비과세에 수수료 0.25%로 골드뱅킹·금 펀드보다 유리하다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권이 토스와 제휴해 KRX 금현물 거래 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.
이번 이벤트는 한국투자 앱과 토스 앱 계좌개설 이후 참여할 수 있으며, 계좌개설 후 한국투자 앱에서 이벤트를 신청한 선착순 2만 명에게는 지원금 1만 원이 즉시 지급된다. 이벤트 기간 중 금현물을 매수한 고객에게는 추첨을 통해 최대 50만 원의 혜택금을 제공한다.
KRX 금현물은 양도소득세와 배당소득세가 모두 비과세되며 금융소득종합과세 대상에서도 제외된다. 반면 은행의 금 펀드·금 ETF·골드뱅킹은 매매차익에 배당소득세 15.4%가 부과된다. 1000만 원을 투자해 20% 수익을 올릴 경우 KRX 금현물 투자자는 200만원을 수령하지만, 다른 상품은 배당소득세를 제한 169만2000원만 수령하게 된다.
거래 비용 측면에서도 차이가 있다. 골드뱅킹은 매수·매도 가격 차(스프레드)가 약 1% 수준이고 금 펀드는 운용보수가 장기 누적되는 반면, KRX 금현물은 수수료가 0.25% 내외다. 1g 단위 실시간 소액 매매도 가능하다.
dconnect@newspim.com