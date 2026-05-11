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2026.05.11 (월)
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KOTRA, 중동전쟁 속 수출길 뚫는다…중동시장 수출동력 확보 총력

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중동 긴급대응 데스크 600여건 상담완료
긴급 바우처 등 추경 예산 적극 투입 지원

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 중동전쟁이 장기화되는 가운데, 대한무역투자진흥공사(사장 강경성)가 중동시장 수출동력을 확보하기 위해 총력을 기울이고 있다.

KOTRA는 11일 서울 본사에서 우리 수출기업의 중동시장 불확실성을 해소하고 수출동력을 확보하기 위한 '중동발 위기 진단 및 대응 전략 설명회 및 1:1 전문가 상담회'를 개최했다고 밝혔다.

설명회에서는 KOTRA 중동지역본부와 두바이, 리야드 등 중동지역 무역관이 현장에서 파악한 위기·기회요인, 바이어 동향을 바탕으로 중동 위기 진단 및 기업 입장에서의 대응 전략을 제시했다.

또한 5월부터 발효된 '한-UAE CEPA'에 따른 유망 분야 및 활용법도 제시됐다. 특히 전쟁 영향권에서 벗어나 있어 상대적으로 안정적인 생산거점 역할을 할 수 있는 튀르키예와 이집트를 리스크 분산형 교두보로 활용하는 전략이 기업 생존 선택지로 제시됐다.

[AI 일러스트=김하영 인턴기자] 2026.05.11 gkdud9387@newspim.com

중동전쟁 전후 가동 중인 'KOTRA 중동전쟁 긴급대응 애로상담 데스크'에는 지난 6일 기준 총 612건의 중동전쟁 관련 상담이 접수됐다. 수출 물류 차질에 대한 지원 요청이 가장 많지만, 전쟁이 길어지면서 기업 애로도 전쟁으로 인한 계약 불이행(불가항력) 대응, 수출대금 회수 불안, 원부자재 조달 애로 등으로 다양화되는 양상이다.

'대체시장 탐색 부스'에서는 KOTRA의 AI 기반 수출지원 시스템인 트라이빅(TriBIG)을 활용해 유망시장과 바이어를 추천했다. 이어 대체항로 및 운임 정보를 포함한 물류, 법률, 관세·통관 분야 민간 전문가들이 참여한 1:1 컨설팅 상담을 통해 기업별 문의에 대한 맞춤형 솔루션도 제시했다.

KOTRA는 이번 위기를 넘기 위해 긴급 편성한 추경예산을 활용해 우리 기업들을 지원 중이다.

KOTRA는 서울 설명회를 시작으로 대전·세종·충남(13일), 광주·전남(21일), 경남(28일) 등 전국 거점을 순회하며 지역 기업 대응도 지원할 계획이다.

강경성 KOTRA 사장은 "전쟁 장기화로 중동 현장 상황을 반영한 대응이 우선이지만 새로운 시장 및 기회요인에도 관심을 가져야 할 때"라며 "민관 협력을 통해 위기 대응력을 높이고 새로운 시장 기회도 발굴할 수 있도록 총력을 다하겠다"고 강조했다.

gkdud9387@newspim.com

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李대통령 지지율 59.7% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 59.7%를 기록했다는 여론조사 결과가 11일 나왔다. 이 대통령의 지지율은 3주 만에 하락세를 멈추고 0.2%포인트(p) 상승했다. 이재명 대통령이 지난달 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 5월 1주차 주간동향(에너지경제 의뢰, 4~8일 조사, 무선 100% 자동응답 방식, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 살펴보면, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 전주 대비 0.2%p 상승한 59.7%, 부정평가는 0.7%p 오른 35.7%로 집계됐다. '잘 모름'은 4.6%였다. 이 대통령의 지지율은 4월 3주차 65.5%까지 오른 뒤 내림세를 보이며 지난주 59.5%까지 떨어졌다. 3주 만에 긍정평가가 상승세로 전환했지만 부정평가 역시 오르는 흐름을 보였다.  리얼미터는 "코스피 7500선 돌파와 경상수지 최대 흑자 등 경제 호재가 상승을 견인했지만 조작기소 특검을 둘러싼 갈등과 개헌안 무산 등 정국 혼란이 상승폭을 상쇄하며 지난주 대비 소폭 상승에 그친 것으로 풀이된다"고 분석했다. 권역별로 보면 광주·전라(83.0%)에서 가장 높았고 인천·경기(64.6%)와 대전·세종·충청(61.4%) 등 대다수 지역에서 긍정평가가 우세했고 대구·경북(44.1%)과 부산·울산·경남(52.4%)에서는 전국 평균보다 낮았다. 정당 지지도 조사(7~8일, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p)에서는 더불어민주당이 48.7%, 국민의힘이 30.9%를 기록했다. 민주당은 전주 대비 0.1%p 상승했고, 국민의힘은 0.7%p 하락했다. 이어 개혁신당 3.5%, 조국혁신당 3.2%, 진보당 2.2% 순이었다. 무당층은 8.5%로 나타났다.  the13ook@newspim.com 2026-05-11 08:22
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대검, 오늘 박상용 검사 징계 논의 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 대검찰청 감찰위원회가 이르면 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 11일 법조계에 따르면 대검은 이르면 이날 감찰위원회를 열어 박 검사에 대한 징계 여부를 심의할 예정이다. 박 검사에 대한 징계 시효가 오는 16일 자정 만료되는 만큼 이번주 안에 결론이 날 전망이다. 감찰위는 최근 서울고검 인권침해점검 TF로부터 "술자리가 있었다"는 감찰 결론을 보고받은 것으로 알려졌다. TF는 이화영 전 경기도 평화부지사의 주장과 박상웅 전 쌍방울 이사가 법인카드로 소주를 구입한 기록 등을 근거로 삼은 것으로 전해진다. 대검찰청 감찰위원회가 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 사진은 박 검사. [사진=뉴스핌DB] '연어 술 파티 의혹'은 박 검사가 2023년 5월 17일 수원지검에서 이 전 경기도 평화부지사 등 쌍방울 대북 송금 사건 관계자를 조사하는 과정에서 연어·술을 제공해 진술을 회유했다는 내용이다.  다만 박 전 이사는 지난달 28일 국회 조작기소 국정조사에서 "소주를 산 건 맞지만 차 안에서 내가 개인적으로 먹었다"고 밝혔다. 박 검사와 김성태 전 쌍방울 회장 역시 "술을 마신 사실이 없다"며 의혹을 부인하는 입장이다.  박 검사는 TF 조사 과정에서 의혹을 설명할 기회를 얻지 못했다며, 이날 감찰위의 출석 통보 없이도 직접 출석하겠다고 예고했다.  그는 지난 8일 자신의 페이스북에서 "대검 감찰위 규정에는 위원회에서 대상자를 위원회에 출석시켜 질문할 수 있도록 돼 있다"며 "대검에 출석해 대기하고 있겠다"고 밝혔다. 감찰위는 법조계 내외부 인사 5~9명으로 구성되며 TF의 조사 결과를 토대로 검찰총장에게 심의 결과를 전달하고 필요한 조치를 권고하는 역할을 한다. 강제력은 없으나, 검찰총장은 지금까지 대부분 감찰위 결정을 따라왔다. 구자현 검찰총장 권한대행이 징계를 청구할 경우, 이달 16일 자정 만료되는 박 검사의 시효는 정지된다. 이후 법무부 산하 검사징계위원회는 심의를 거쳐 박 검사에 대한 처분을 결정하게 된다.  yek105@newspim.com 2026-05-11 08:28

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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